中国开放世界最大无轴摩天轮 比“伦敦眼”高10米

英媒称，中国潍坊向游客开放了世界最大的无轴摩天轮，它位于东部城市潍坊市，比伦敦眼高10米。
据英国《泰晤士报》网站5月16日报道，“渤海之眼”坐落在山东省白浪河的一座桥上，高达145米，是该市最吸引眼球的地标性建筑。其直径为125米，有36个轿厢，每个轿厢能乘坐最多10名观光客。
报道称，多个城市试图效仿“伦敦眼”的成功。“伦敦眼”于2000年开放，高达135米，其轴轮的直径为120米。
报道还称，“渤海之眼”由一个外层环形支承桁架组成。这个环形架由4600吨钢梁建成，花了两年的时间建造。然而，不同于有轴摩天轮，有一条轨道建在金属架的外侧，吊舱利用这条轨道围绕金属架旋转，与此同时，金属架保持静止。在有轴摩天轮上，真正的外轮会围绕中心旋转，带动吊舱随之旋转。
报道称，据说，“渤海之眼”的金属架设计方案是受到龙的脊背的启发。龙在中国被认为是吉祥物。
报道表示，乘坐“渤海之眼”运行一周需要半个小时，游客可俯瞰白浪河全景。白浪河在不远处汇入渤海。每个轿厢都有WIFI，让游客可以在乘坐摩天轮的同时上传自拍照到社交媒体上。每个舱内还都有电视机，可供娱乐。
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