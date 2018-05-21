印度加强对朝鲜外交 欲积极参与半岛事务

英媒称，在朝鲜半岛南北关系向缓和骤变的形势下，印度20年来首次派出一名部长级官员访问朝鲜，显示出印度对朝鲜外交的新思路。
据英国广播公司网站5月21日报道，印度外交国务部长V.K.辛格率领的印度外交部代表团5月中旬访问朝鲜两天，会晤了朝鲜外相李勇浩。
报道称，辛格部长曾任印度陆军总司令，长期活跃于印度军事和外交界，曾访问过中国，出席东盟会议，主持印度对尼泊尔、越南等国的重大外交活动。是印度莫迪政府的重要外交政策人物。
报道还称，这次访问虽然时间不长，但朝印双方的会谈包含了“两国政治、地区、经济、教育和文化合作”等广泛内容，凸现了印度在半岛形势急剧变化下，加强和朝鲜联系，参与半岛地区和东北亚事务，拓展印度对朝经济关系的思路。
还有分析人士指出，印度对朝提升外交关系也考虑到与印度长期的竞争对手巴基斯坦的因素。
报道称，印度早已与日本、韩国有各领域的关系，加强与朝鲜的外交来往，也有助于加强印度“印太地区大国”的形象和对东北亚事务的参与。
报道还称，虽然印度和朝鲜1973年才建立正式外交关系（同年印度韩国建立外交关系），但印度对朝鲜半岛事务的参与可以追溯到朝鲜战争时期。
报道表示，过去45年以来，印度一直和朝鲜保持着不温不火的外交关系。在朝鲜印度建交后，印度一直向朝鲜销售石油、机械、钢铁和农产品等。新德里和平壤一直都有对方的大使馆。
报道指出，但相比印朝关系，朝鲜和巴基斯坦1972年就建立了外交关系，朝巴两国也一直保持“友好合作”。
报道还指出，在过去20年里，平壤高级官员多次访问过印度。印度帮助朝鲜培训外交官。
报道称，近两年，随着朝核问题降温，特别是莫迪政府上台后，印度和朝鲜的关系不断升温。印度莫迪政府也努力在把影响扩大到东北亚。
新德里的印度防务分析研究所研究员、印度在东亚外交事务的专家库马尔·辛格对英国广播公司网站记者说：“印度是朝鲜通向外部世界的重要窗口”。
报道注意到，2017年，在联合国对朝鲜实施有史以来最严厉的制裁之际，特朗普政府向世界各国施压，也要求印度中断和朝鲜的外交关系，被印度拒绝。印度向美国表示，也许印度可以成为美朝沟通渠道。
辛格说：“也许美国人为举行美朝首脑会也需要印度人的帮助。印度是一个既不是朝鲜半岛问题相关一方、又和朝鲜保持良好联系的国家，算是个参与方。”
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