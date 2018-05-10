中资究竟好不好？马哈迪要和中国重新谈判一些协议 中国外交部回应了！

路透社5月10日报道称，马来西亚当选首相马哈迪（Mahathir Mohamad）周四（5月10日）表示，马来西亚或将与中国重新磋商一些协议；数小时之前他领导的联盟战胜纳吉（Najib Razak）的执政联盟赢得大选。
马哈迪表示，他的政府或将推翻国民阵线执政联盟实施的一些政策，包括很不受欢迎的消费税。
现年92岁的马哈迪在记者会上表示，他支持中国的“一带一路”倡议，但称马来西亚保留在必要时与北京重新磋商部分协议条款的权利。
他还间接对中国在南海的行动表示不满：“我们对一带一路没有意见。不过我们当然不愿看到这一地区出现这么多军舰，因为这会引来更多的军舰。”
这一表态与马哈迪在选战期间对中国在马投资的批评一脉相承。他在上周五接受电视采访时再次强调，如果中国投资能在马来西亚建立经济运作、创造就业、引入资本和技术，就会受到欢迎。但事实并非如此，他说，马来西亚"没有从这些投资中得到任何好处"。
野村4月公布的一份报告显示，马来西亚是从中国投资计划中获益最多的亚洲经济体之一，可获得342亿美元的“一带一路”相关基础设施项目。
中国外交部发言人耿爽在回答马方重新谈判的想法时没有正面回答，但表示两国关系发展良好。
在5月10日举行的外交部例行记者会上，这一问题引起了多家外媒的关注。有来自路透社的记者特别提到，马来西亚新政府将与中方就某些问题进行重新谈判，中方对此有何回应？
对此，发言人耿爽表示，中国和马来西亚是友好邻邦，中方高度重视和马来西亚的友好关系。“当前中马全面战略伙伴关系发展势头良好，互利合作成果丰盛，给两国和两国人民带来了实实在在的好处和利益，我想这值得双方共同珍惜和维护。”
耿爽称，我们相信马来西亚将继续保持稳定和发展，我们愿同马方一道，本着相互尊重，平等互利的原则，推动中马全面战略伙伴关系持续发展，进一步造福两国人民，促进地区的稳定和繁荣。
来自马来西亚《星报》的记者进一步追问道，马来西亚新政府中“某些领袖”此前对中国发表的一些言论是否会影响两国关系？对于这一问题，耿爽直言不讳，却又意味深长地回应道：“我想说的是，马哈迪是资深的政治家，他曾为中马关系的发展做出过重要贡献。”
中国官媒环球网发表社评称，马哈迪这两年曾经批评中资“抢了本地人饭碗”，宣称马来西亚“没有从中国投资中赚得任何好处”。他还表示一旦当选，将重启南海岛礁权利的谈判。他的那些表态让一些人担心，其当选会使中国在马来西亚的投资面临危险，中马在南海问题上也可能发生摩擦。
不过，文章分析指出，中马关系不太可能出现与马哈迪做反对派时的言行相对应的大幅度变化。
首先，马哈迪1981年至2003年任马来西亚首相，之后离开权力15年，这期间中国的实力大增，马来西亚同中国保持紧密经济联系变得更为重要。
二是虽然马也是南海声索一方，但随着南海局势总体趋缓，马是南海形势稳定的受益者。
三是马哈迪之前在位期间，对华总体是友好的。
四是以往的经验显示，个别国家经选举发生政党轮替后，即使中国投资遇到临时麻烦，那些麻烦也会逐渐淡化。相关国家与中国正当、互利的合作项目稍经周折后往往会得到延续。
房产、铁路，谁受益？
据新加坡星展银行（DBS Bank）最新发布的数据，2017年中国对马来西亚的直接投资为23.6亿美元，占到外国直接投资（FDI）总额的7%，在投资来源国中排名第7。路透社援引野村证券的一项报告显示，马来西亚是中国在亚洲各国投资的最大流入方之一，仅与"一带一路"相关的基础设施投资就已达34亿美元。
与其他一些亚洲国家一样，来自中国的大笔投资在马来西亚也引起了民间的忧虑，但心这会损害马来西亚的主权和国内经济平衡。这也成为马哈迪领导的"希望联盟"竞选期间的一个议题。据彭博新闻报道，希望联盟在竞选宣言中称，将鼓励来自中国和其他亚洲国家的投资，但前提是对所有大型外资项目进行审核，保证不存在腐败因素。
马哈迪曾以中资碧桂园投资1000亿美元在柔佛州填海建造的"森林城市"（Forest City）房产项目为例，批评该项目的商品房价格均在26万美元以上，一般马来西亚人根本无力购买。因此这是面向外国房产投资者的开发行为，而马来西亚并不希望大批外国人涌入。
另一个受到诟病的大型项目是前任纳吉布政府大力推动的"东海岸铁路"。这条长688公里的铁路由中国融资130亿美元，中国交通建设股份有限公司承建，计划2024年建成。马哈迪选前表示，如果他当选，将重新谈判这一项目，例如审核是否可能缩短里程。
雷声大，雨点小？
香港《南华早报》援引分析人士指出，有关中国投资的讨论，更多是马来西亚选战期间的一个议题，但朝野双方其实并不希望它过分发酵。因为两大阵营都在争取华人选民，此外马来西亚各族群对中国投资的抵触情绪并不很高。而马哈迪本人在上世纪80和90年代担任首相的22年间，对来自东亚各国，包括中国的投资持欢迎态度，并倡导"向东学习"（Look east）政策。
北京外经贸大学教授、外国投资问题专家卢进勇对《南华早报》表示，马来西亚的基础设施项目需要外国投资。无论哪个党派执政，都要发展经济。因此他相信执政党会继续同中国的经济合作。
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