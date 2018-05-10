美国退出伊核协议重新制裁伊朗 这些人将蒙受损失

美媒称，由于美国已经决定退出伊朗核协议，全球经济将迎来冲击。
据美国有线电视新闻网5月8日报道，美国总统特朗普8日宣布，美国将开始恢复对伊朗的制裁。但这个中东国家不会是唯一受影响者。
报道称，根据2015年达成的协议，如果伊朗同意限制其核计划，美国和其他大国同意解除部分经济制裁。
该协议向渴望对伊朗受过教育的年轻人口和日益壮大的中产阶级加以利用的西方企业开放了伊朗经济。
报道称，航空公司、汽车制造商、酒店集团和石油企业都赶紧与伊朗签署了协议。伊朗的石油业取得了迅猛发展，经济实现了增长。
现在这些企业有可能蒙受巨大损失。白宫在关于这一决定的情况说明书中说，“在伊朗做生意的（企业）将被提供一段时间以便它们逐步减少业务”，不这样做将“面临严重后果”。
以下是将会受到影响的对象：
开车族
伊朗拥有世界第四大原油储备和全球近1/5的天然气储备。
在制裁解除后，伊朗将石油日产量提高至约380万桶，较2016年初多出了约100万桶。
对伊朗石油出口的新制裁将减少全球供应量，并可能导致油价上涨。油价此前已经在一个月之内飙升了13%，达到三年来的最高点。
据美国汽车协会说，美国汽油的全国平均价格已经升至每加仑2.81美元，而一个月前为2.66美元，一年前为2.35美元。
油价上涨可能影响美国的汽车销售和整体消费支出。
波音和空客
伊朗与外国企业签署的最大规模协议就是购买飞机以更换该国老旧的机型。
现在这些协议都将中止。美国财政部长史蒂文·姆努钦今天对记者说，波音公司和空客公司向伊朗出口商用飞机及相关零部件和服务的许可证将在90天之后被吊销。
波音公司此前计划向伊朗航空公司出售80架喷气式飞机。首批飞机原定于今年交付。
它此前还同意向伊朗阿塞曼航空公司出售30架波音737 MAX飞机。
作为波音公司的欧洲竞争对手，在亚拉巴马州设有工厂的空客公司此前也同意向伊朗出售100架飞机。
波音公司在一份声明中说，关于接下来该怎么办，它将征求美国政府的意见。
通用电气、大众汽车和道达尔公司
对于恢复制裁的担忧使得许多大型外国企业一直没有涉足伊朗。但少数企业还是一头扎进了如今陷入险境的协议。
法国道达尔石油公司签署了一项20亿美元的协议，将与中国石油天然气集团公司共同协助开发伊朗的南帕尔斯天然气田。现在它担心，面对新的制裁，该协议可能会终止。
企业文件显示，通用电气公司在2017年从伊朗收到了数千万美元的石油天然气相关订单，其中包括天然气厂设备和机器零部件订单。
通用电气公司在一份声明中说，它仍在研究美国政府的决定。
德国大众汽车公司也在2017年宣布，它将于17年来首次在伊朗销售汽车。
航空公司和酒店集团
自制裁解除以来，伊朗作为一个商业和旅游目的地重新引起了人们的兴趣，而旅游业者对此加以了利用。
英国航空、汉莎航空等欧洲航空公司恢复了直飞伊朗的航班，而伊朗当局也放宽了签证要求。
法国雅高公司在2015年成为首个在伊朗开设酒店的国际酒店连锁集团。
伊朗经济
伊朗经济近年来恢复了增长，但经济复苏依然脆弱。制裁将令经济形势雪上加霜。
近几个月来，伊朗里亚尔对美元汇率暴跌。在过去一年里，里亚尔已经贬值了22%以上，而据媒体报道，它在黑市交易中的跌速更快。
货币贬值导致进口商品变得更贵，据说一些伊朗人正在把存款取出来购买美元和欧元。
凯投国际宏观经济咨询公司的中东经济学家贾森·图维说，越来越不确定的政治环境将对投资造成影响。
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