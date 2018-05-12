马哈迪重掌政权 这三件事你必须知道！

马来西亚政坛老将、92岁的马哈迪10日晚宣誓就任首相。这是马哈迪2003年卸任以来时隔15年再次执掌政权。
分析人士指出，从马哈迪就任首相后的表态看，其政府将聚焦经济和反腐。而从目前情况看，其组建内阁以及执政前景都还存在一些不确定性。
缘何获胜
根据马来西亚选举委员会10日公布的计票结果，马哈迪领导的反对党阵营希望联盟(希盟)在9日举行的大选中赢得国会下议院过半数席位，从而获得组建新政府的资格。
9日的选举是马来西亚独立以来的第14次大选。之前的13次大选，以马来民族统一机构(巫统)为核心的多党联盟从未失手。然而，此前两次大选的结果显示以巫统为核心的执政联盟国民阵线(国阵)受到了越来越大的挑战。
2008年，国阵失去了长期保有的国会下议院三分之二议席优势;2013年，国阵的总得票率不及反对党联盟，只是凭借单个议席选举中简单多数获胜的选举制度，才得以在议席数上占优继续执政。
有分析认为，纳吉政府征收的商品与服务税在一定程度上增加了民众的生活压力，而且前首相纳吉主导设立的国家投资基金“一个马来西亚发展公司”卷入巨额负债风波也在民众中产生了不小的影响。上述两点都影响了国阵的支持率。
马来西亚《星洲日报》副执行总编辑郑丁贤认为，商品与服务税是一个较为公平合理的税制，扩大了税收来源，但也让很多人生活压力增加，进而产生不满。
反对党阵营获胜还有一个极其重要的原因，那就是马哈迪的个人影响力。马哈迪于1981年至2003年担任首相22年，是马来西亚任职时间最长的首相。担任首相期间，他致力于发展经济和国家现代化建设，至今仍得到许多马来西亚人的尊敬。
政策走向
马哈迪10日在就任首相后举行新闻发布会。他说:“我们有很多事情需要做，但经济和财政是主要的事情，我们将聚焦于这两件事情。”
马哈迪表示，政府将致力于稳定本国货币汇率，振兴股票市场，降低国家债务水平。他还强调将履行竞选承诺，废除2015年开始征收的商品与服务税。
穆迪投资者服务公司一项分析认为，外界对马哈迪政府的具体经济政策知之甚少，废除商品与服务税、恢复燃油补贴等竞选承诺如果在没有其他补偿措施的情况下实施，或将增加马来西亚对石油相关收入的依赖。
马哈迪表示，马来西亚会与所有国家寻求良好关系，确保马来西亚商品有尽可能多的市场。马哈迪就任首相后还多次提到要打击腐败。
执政前景
马哈迪重掌政权后将如何组建内阁备受关注。11日上午与希盟成员党领导人举行会议后，马哈迪表示，一开始只会成立一个规模较小的内阁，涵盖财政部、国防部和外交部等10个必要的部门，其他部门则需要继续讨论。
有分析指出，希盟各成员党缺乏执政经验，如何确保执政稳定对马哈迪来说是个不小的挑战。而且马哈迪原本是巫统和国阵领袖，和纳吉分道扬镳后才与曾被他革职的反对党领袖、前副首相安华携手。他与部分希盟成员党领导人在政坛争斗多年，“老对手”能否“和谐”共处也是个疑问。
根据希盟今年1月推举马哈迪作为首相候选人时的协议，如果希盟胜选，马哈迪将暂时出任首相，而真正的首相候选人是将于今年6月出狱的安华。由于受到出狱后5年内不得参政的法律限制，安华必须先获得特赦，才有可能重返政坛。
在10日的新闻发布会上，当被问及何时会把首相职位移交给安华时，马哈迪没有给出具体时间，只是说政府还需要他的经验。而马哈迪11日表示，最高元首已经同意特赦安华，希盟方面将尽快推动有关程序。
未来马哈迪如何处理与安华的关系，势必将再次牵动马来西亚政局走向。(新华社记者林昊 刘彤)
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