纳吉疑图出逃 马来西亚民众前往机场围堵 当局宣布禁止其离境

据新加坡亚洲新闻台，刚刚结束国会大选的马来西亚，在原执政党国民阵线大举溃败后，从昨晚开始网络社群就盛传，前首相纳吉与妻子罗斯玛将搭机出逃印尼，此事也引起不少马来西亚民众不满，甚至今早前往机场围堵。
不过，当局很快就下达的禁止令，纳吉目前无法离境。
马来西亚新首相马哈迪也在今天下令，纳吉和罗斯玛不得离境。而马来西亚政府也重新开始对前首相纳吉设立的政府基金丑闻展开调查。
马哈迪在记者会上说：“是的，我不让纳吉离境，他和妻子，有很多针对纳吉的投诉，所以我们必须调查。”
较早时，马来西亚移民当局也发布声明，纳吉夫妇已经被列入禁止离境的黑名单。
纳吉之前曾在社交媒体上说，他和妻子在星期三的大选后，希望出国度假一星期。很快，马来西亚移民当局宣布，纳吉夫妇“刚刚”被列入禁止离境的黑名单。
纳吉过后在推特上成人接到禁止离境的命令，并表示尊重当局的这项决定。
“我会短暂休假陪伴家人，我已很久没有陪伴他们了。我祈求国家经过分化的阶段后将再次团结，我为过去犯下的错误及过失道歉。他说。
马来西亚首相马哈迪已经决定，重启对“一个马来西亚”(1MDB)基金的腐败丑闻展开调查。马哈迪也将任命一名顾问，重启调查，并追回有关资金。
今天一早，大约100名愤怒的马来西亚民众，聚集在吉隆坡附近的专门起降私人飞机的机场，有报道说，纳吉夫妇将在这个机场搭乘飞机前往印尼首都雅加达。民众围堵在机场大门，试图检查进入机场的汽车里是什么人。
人群中一位民众说：“我在这儿抓小偷！”
防暴警察则部署在机场门口。但没有迹象纳吉夫妇来到了机场。
昨夜，社交媒体上盛传一份私人飞机排期单，其中有纳吉夫妇计划今早10店起飞前往雅加达。
但是，警方稍后说，没有承载纳吉的飞机试图要离开机场。
64岁的纳吉刚刚在大选中输给马哈迪领导的联盟。马哈迪是纳吉的导师，他也是马来西亚前首相。
纳吉倒台的一个重要原因就是被指贪污1MDB的巨额资金。
马哈迪在胜选后被问及是否将提控巫统主席纳吉时，马哈迪说：“我们并不寻求报复，我们只是要重振法治。如果法律说纳吉做了坏事，他必须面对后果。”
包括美国、新加坡和瑞士在内的至少6个国家，正在调查挪用1MDB的45亿美元的案件。1MDB基金是前首相纳吉设立的。纳吉的政党刚刚在大选中输给马哈迪的希盟。
美国司法部之前已经展开刑事调查，并发动民事诉讼，试图追回大约17亿美元的资产，这些资产是用从1MDB中偷来的资金购买的。
这名国会议员说，马来西亚将和美国调查这起案件的当局接洽。
这起丑闻爆发于2015年，之后就一直像梦魇一般缠绕纳吉。当时报道指出，1MDB有7亿美元的资金被挪用，作为私人购买用途。
纳吉否认有不法行为，马来西亚检调当局也澄清纳吉没有不法行为，称纳吉账户的7亿美元是沙特王室的捐赠。
星期五晚间，纳吉在推特发帖说，他正在祈祷，“在这个分化的时期之后，马来西亚需要团结”。
“我对任何缺点和错误表示歉意，我感谢你们，人民，给我这个带领我们这个伟大国家的机会。”
纳吉也在今天下午宣布辞去巫统和国阵主席的职务。
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