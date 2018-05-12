特朗普总统感谢美朝峰会举办国新加坡

美国总统特朗普和新加坡总理李显龙进行了交谈。此前一天，特朗普总统宣布他和朝鲜领导人将在这个东南亚城市国家举行历史性会晤。
白宫周五表示，特朗普总统感谢李显龙愿意举办6月12日的会晤。特朗普政府在一份声明中还表示，两位领导人讨论了印太地区的区域安全并再次确认了美国和新加坡之间的关系。
这份声明称美国和新加坡的关系是“50多年来美国在亚洲最紧密的伙伴关系之一。”
特朗普周四在推特上宣布了与金正恩举行会晤的时间和地点。
特朗普的推文说，“我们双方都将努力让这次会面成为推动世界和平的一个非常特殊的时刻。”此前几个小时，他亲自在周四凌晨去机场迎接被朝鲜释放的三名美国人归来。
周四凌晨在安德鲁斯联合基地迎接了三名美国人归来之后，特朗普总统感谢朝鲜领导人释放了这些人，并说“我真的认为他希望做一些事情把朝鲜带进‘现实世界’”。
特朗普业已表示，他与金正恩即将举行的会谈是为了让朝鲜同意去核。
前往朝鲜确保在押美国人获释的美国国务卿蓬佩奥表示，如果这些美国人仍然在押的话，举行这样一场峰会是困难的。
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