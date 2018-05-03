马来西亚公布3名新内阁部长人选

吉隆坡5月12日电，新当选的马来西亚总理马哈迪12日公布了3名内阁关键部门的部长人选，并宣布设立一个包含多名前政府高官和企业家在内的咨询委员会，以帮助新政府研究过渡时期的政策制定。
这3名部长均为执政联盟希望联盟(希盟)成员党的领导人，其中民主行动党秘书长､前槟榔屿州首席部长林冠英将任财政部长，前副总理､土著团结党总裁毛希丁·亚辛将任内政部长，国家诚信党总裁穆罕默德·萨布将任国防部长。
此前，希盟已确认人民公正党主席万·阿齐扎·万·伊斯梅尔为副总理人选。马哈迪也曾表示，时机成熟后会把总理一职交给目前正在监狱服刑的安瓦尔，自己最多任职2年。安瓦尔已获得马最高元首的赦免，预计将于近期出狱。
马哈迪曾表示希盟政府的先期目标是建立一个拥有10个部门的小内阁。其他尚待公布的部长人选包括教育部､多媒体与科学技术部､交通部､外交部等部长人选，这些部长人选将在下周公布。
由于此次是长期作为反对党联盟的希盟首次执政，马哈迪说，新政府中有相关从政经验的人不多，因此需要借助有相关专业经验人士的力量帮助政府在过渡时期的100天里制定相关经济和财政政策。
马哈迪宣布新设立的这个机构名为“杰出人士委员会”，加入该机构的人士包括前财政部长达耶姆·扎因丁､前央行行长泽蒂·阿赫塔尔·阿齐兹以及马来西亚首富郭鹤年。(新华社)
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