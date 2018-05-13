美朝博弈第一回合：会谈地点选择新加坡，金正恩赢了？

随着美国新任国务卿蓬佩奥5月10日结束第二次访朝之旅，有关美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩之间历史性会谈将在何处举行的猜测也终于尘埃落定。特朗普10日通过推特宣布，他与金正恩的会晤将于6月12日在新加坡举行。
特朗普在推特中对于金正恩的会晤十分期待，表示希望双方的会晤能成为促进世界和平的“特殊时刻”。不过，与特朗普的高调不同，朝鲜官方媒体11日仍对特金会的时间和地点保持沉默。
《华盛顿邮报》外交事务记者亚当•泰勒10日发表观点文章，将特朗普与金正恩的会晤称之为今年最重大的外交活动。而新加坡这个人口仅560万的“城邦之国”何以能够淘汰瑞士、蒙古国等候选地点，也引起外界不小的兴趣。白宫副发言人拉吉•沙赫（Raj Shah）10日解释了选择新加坡的理由：中立性和安全性。
选址是美朝谈判之前双方博弈的第一回合，而美国《商业内幕》（Business Insider）网站11日的一篇文章则认为，金正恩已经赢下了这一回合的较量。文章指出，这一决定将给予金正恩最渴望的东西：合法性。
文章认为，朝鲜长久以来一直希望像其他任何国家那样，获得同等对待，而其发展核武器也被很多人视为实现这一目的的手段。文章说，这一次金正恩比之前任何一次都更加靠近这个目标。
朝鲜问题专家、中央党校战略研究所教授张琏瑰接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）采访时则表示，从目前看来，对于美朝两国来说，选择新加坡是一个双赢的结果。张琏瑰认为，双方一开始就认为新加坡是比较好的选择，虽然有很多备选地点，但可能只是烟幕弹。
张琏瑰指出，朝鲜一直强调朝鲜发展核武器是因为受到美国的威胁，也一直强调通过与美国的沟通来解决核问题。而美朝都与新加坡保持了较好的关系，得到了美朝两国的信任。此外，从技术上和国内政治上看，新加坡也是金正恩能够飞行最远的距离。
“这是金正恩能选择的最远飞行距离了”
新加坡之所以能够成为美朝会谈的最后地点，除去均与美朝维持较好的关系这一因素，多数分析认为，其中立性以及在警卫、安全和媒体方面的完备也让其收到青睐。此外，具有丰富的办会经验，也让新加坡更具优势。
日本经济新闻网5月11日在报道中分析说，新加坡自称为“诚实的中间人”，一直致力于与各国保持等距离外交。
报道指出，美国和朝鲜均在新加坡设有大使馆，新加坡与美国和朝鲜都保持着友好关系，适合作为美朝首脑会谈的举办地。而从历史上看，新加坡因其中立性也多次成为历史性会谈的舞台。2008年朝鲜核问题六方会谈的美朝代表会谈也在新加坡举行。
亚当•泰勒也在《华盛顿邮报》中解释道，“特金会”举办地曾有其他一些选择，但几乎所有举办地都面临着或多或少的政治阻碍。无论是在美国还是在朝鲜举办，可能看似符合逻辑，但选择其中任何一个都会暗示谈判中的权力不平衡。
“韩国和中国有很多城市可能都很适合，但这是金正恩和特朗普的会面，而不是其他相关方。”泰勒在文章中指出。
文章分析认为，俄罗斯的符拉迪沃斯托克（海参崴）也在附近地区，在某种程度上来说可能合乎情理。但在此次此刻，将一次外交胜利拱手相让给俄罗斯并不符合特朗普或是金正恩的利益。朝韩非军事区曾一度也被提出（作为举办地），包括特朗普本人也提过。但一种可能的担忧是，“特金会”在此举办会被视为韩国总统文在寅和金正恩上月会面的后续。
除去政治因素，新加坡的基础设施条件也是重要因素。日本经济新闻网指出，新加坡的安保体制享有盛誉，具有丰富的举行国际会议的经验，在住宿和交通等基础设施方面也十分完善。
“从安全保障上看，其他地方不一定能保证。例如，蒙古的基础设施不能满足会谈的要求，而且可能需要金正恩途径中国、俄罗斯和韩国等国；在韩国首尔，由于首尔是一个多元社会，很多极端力量存在，仇朝、仇美力量都有，也不能保证双方的安全。”张琏瑰补充道。
“这也是金正恩能够选择的最远飞行距离了”，张琏瑰分析道，乘专机赴会的金正恩，为了安全不能走得太远，而出于国内因素也不能走得太久。
板门店是个政治是非之地
事实上，特朗普曾表示对在板门店会面有兴趣，在南北首脑会谈后与韩国总统文在寅通电话时也指出，“（板门店是）具有象征意义的场所”，板门店曾一度成为有力的候选地点。
不过，在许多美国人看来，板门店则是一个是非之地，远非最佳选择。美国政府的鹰派人士强调会谈场地对谈判的主导权、会谈内容和结果具有重大影响，因此将其排除在外。
《华盛顿邮报》报道称，白宫幕僚们认为，美国能同意举行朝美会谈就已是对朝作出退让，若将会谈地点定在板门店，可能会被认为过度让步，丧失主导权。
《华盛顿邮报》亚当•泰勒认为，“特金会”在此举办会被视为韩国总统文在寅和金正恩上月会面的后续。威尔•塞特伦也认为，朝韩非军事区（DMZ）已经举办过一次历史性的峰会了。第二次的光环就不会这么有冲击力了。
另据CNN11日报道，美国新任国务卿蓬佩奥和白宫办公厅主任约翰•凯利从一开始就认为，在何地举办峰会将决定了这场峰会的性质如何被世界认知。此外，选在板门店也意味着峰会将不仅讨论朝鲜的无核化问题，还包括朝鲜半岛的和平体制以及驻韩美军等问题，而对于这些问题，双方都还没有准备好。
对此，日本经济新闻网持同样的观点，正由于板门店是南北分裂的象征性场所，在此举行首脑会谈需要取得具有同等意义的成果。如果朝鲜接受美国提出的“完全无核化”要求、双方就程序和验证方法达成共识的话，则可能当场就宣布结束处于休战状态的朝鲜战争。而有声音猜测，此次会谈地点最终选择了新加坡，可能意味着美朝的无核化共识达不到上述程度。
谁会在新加坡赢得“战利品”？
如果说选址问题是美朝在会谈之前的第一轮较量，那么，在这次的较量中，美朝孰赢孰输？
此前，韩国《中央日报》曾报道，其他地点如蒙古不符合特朗普对金特会的期待，因为特朗普希望将金特会打造成一种“实际峰会”，而新加坡便利的设施和场地符合特朗普对这一会议富丽堂皇的期待——这一次，特朗普或许可以从美朝会谈中大赚一笔政治影响力。
“新加坡也是一个好地方，光环将会很不错。” 中美研究中心（ICAS）的威尔•塞特伦对《海峡时报》如是表示。
美国智库战略与国际问题研究中心（CSIS）东南亚项目高级顾问、咨询公司鲍尔亚洲集团（Bower Group Asia）首席执行官厄尼•鲍尔（Ernie Bower）也在《海峡时报》上述报道中分析称，新加坡离韩国、日本和中国很远，特朗普能够吸引所有的聚光灯。如果一切进展顺利，特朗普可以从中邀功。
“新加坡是举办特金会的理想之地，因为它凸显了东盟在构建印太架构核心来促进和平与安全中的中心地位。”他说道。
不过，澳大利亚洛伊研究所国际安全项目主任尤安·格雷厄姆（Euan Graham）在接受《商业内幕》采访时则表示，选择新加坡对金正恩更为有利。
“朝鲜人想要做的就是向外界展示他们是美国的对等合作伙伴，在韩国之外举办特金会对他们而言是一个净收益。”尤安·格雷厄姆解释说，“他想要的就是在韩国不在场的情况下、与平等的核伙伴特朗普在一个宏大的平台上会面这一光环。”
而韩国釜山国立大学政治学专家罗伯特·凯利（Robert Kelly）看来，无论地点在哪里、成果几何，对朝鲜来说，特朗普与金正恩的任何会面都将被视为一项宣传上的重大胜利。
“即便（会谈）破裂，对于朝鲜人而言仍是一次胜利，因为你得到了朝鲜领导人与美国总统一对一会面的照片。”凯利上周在澳大利亚出席活动时称，朝鲜几十年来都希望看到这一时刻。
“目前选址新加坡，对于两者来说是双赢的局面。”张琏瑰给出了另一种分析。他认为，此次会谈表面看是金正恩掌握了主动权，但是实质上双方没有真正构成谈判的格局。
张琏瑰指出，对于美国来说，特朗普可能会答应金正恩此前希望的分阶段无核化，但是要制定出具体的无核化时间表，才是特朗普此行的真正目的。如果特朗普政府达不到预期目标，可能会对朝鲜进一步采取极限施压政策，甚至重新考虑军事打击。
中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽则对澎湃新闻指出，会谈地点不管选择在哪里，谈论的内容才是至关重要的，怎样才能确保这次会谈成功并取得突破是这次会谈最重要的关键点。
阮宗泽指出，朝美双方现在都在紧锣密鼓地在筹备和准备这次会晤，目前双方都展现出了相当的诚意，所以朝美会谈和朝鲜半岛局势可能即将面临几十年来难得的可能出现大转折的机会之窗。（澎湃）
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