马来西亚警方分析纳吉家人所住公寓的闭路电视

路透社吉隆坡电，吉隆坡警方说，马来西亚警方将分析吉隆坡的一所豪华公寓的闭路电视，以调查一辆政府小货车为前首相纳吉夫人运送一批盒子的报警。
吉隆坡总警长马兹兰说，路透社较早时将警方在Pavilion Residences公寓的行动曲解为突击搜查（raid）。
他说：“你不能称其为突击搜查。”
马兹兰说，警方是在接获投报后采取行动，投报称一辆有总理公署徽标的小货车，运送装有名牌包包的盒子送往纳吉夫人罗斯玛的公寓。
马兹兰说，警方前往Pavilion Residences公寓“看闭路电视”。
“我们必须分析摄影机，这是为法院团队而为。”他说。
参与行动的两名要求匿名的警官昨晚告诉路透社，调查人员主要不是对奢侈品感兴趣，而是追查那些对纳吉政府展开调查的至关重要的文件。
马兹兰说，投报者没有看到任何包包，“他们只是看到盒子。”
他说：“也许他们用那些盒子将东西运到另外一个地方，因为他们从政府运出去，所以我们将调查所有方面。”
路透社说，纳吉发言人未能联络上发表置评，路透社也未能联络上纳吉本人、纳吉夫人、其他家人和紧密同事。
马兹兰说，正在进行的调查是“彻底的”和“有条不紊的”。
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