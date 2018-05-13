马来西亚变天，日本或独吞120亿美元的“双坡高铁”工程？

在马来西亚，刚刚经历一场“地震”。马哈迪上演“夕阳红逆袭”，以92岁高龄成为马来西亚首脑。在记者会上，他表示要审查“中资”，并检讨所有的相关项目。早在竞选期间，马哈迪就对前首相纳吉展开猛烈攻击，声称由于纳吉引进大量外国投资，损害了本地人的工作岗位，而且没有从中获得任何好处。他还强调“马来西亚不欢迎这样的投资。”
日本方面对此产生了“幸灾乐祸”的心态。日媒报道称，马来西亚的“变天”对日本有利，因为中日激烈争夺的“双坡高铁”项目可能受到影响。之前纳吉方面一直倾向中企，可由于败选，形势或发生逆转。原本处于下风的日企或迎来良机。美媒也认为随着马哈迪可能对中资采取强硬立场，日方在这场“高铁之战”里获胜的可能很大。
更让日本人兴奋的是，马哈迪最近直接向共同社表示“新干线具有优越性，若价格更有竞争力，将有很大概率中标。”这种声音令日本人欣喜若狂，似乎感觉胜券在握。何况，马哈迪在抵制英国的同时寻找亚洲发展的独特模式，尤其是推崇日本模式，被认为是“亲日派”。
不过。探客认为，虽然马哈迪对纳吉的方针不满，但要想完全推翻之前的路线也不太实际。
1、从9年前开始，东亚大国中国就成为马来西亚最大的贸易伙伴，约占马来西亚对外贸易的17%。尤其在2016年10月，中马签订355亿美元的商业协议，马方还采购了4艘巡航护卫舰。到了2017年，双方又签订一项总值超过340亿美元的投资项目。将近700亿美元的投资与合作提振了马来西亚的经济，让马来西亚GDP在2017年增长了将近6%，令全球刮目相看。如果没有这些投资与合作项目的带动，马来西亚很难应对通胀、林吉特贬值、资本外流等因素造成的困难。马哈迪是一个政坛老手，不可能不顾大局。
2、马哈迪是“亲日派”没错，但同时也有“亲华派”的色彩。从1985年到1999年曾经7次访华，与公认的“亲华派”纳吉有一拼。更重要的是，正式在马哈迪在位期间，马来西亚作为东盟的重要成员于1992年和2002年签订了2份关于海洋问题的重要协议。在菲律宾和越南挑起海洋争议时，马来西亚一直采取相对中立的姿态，避免发生争端。当然，油气没少开采，好处也没少占。马哈迪在2016年更是主张通过谈判找到和平解决的方法，是争取缓和局势的一方。
3、马哈迪明确支持“一带一路倡议”，他所声称的“重新审查外资”并非只针对中资，包括美国、欧洲、日本等方面的投资都在审查之列。马哈迪坚持维护的是马来西亚的利益，这并不意外。而强硬的言论最主要目标是反对纳吉，而非反对纳吉所施行的正确措施。中马关系很难颠覆。
4、耗资120亿美元的“双坡高铁”是由马来西亚和新加坡2个国家共同决定的项目，马哈迪并不拥有完整的、最终的决定权。马哈迪也说得明白，希望日方重新考虑价格因素，这表明他也不满日方的报价。
5、中日关系回暖让事情有了转机。必须注意到，最近中国总理李克强访问日本，日本外相河野太郎冒雨迎接，后背都被雨水打湿，看起来是没有打伞。安倍不仅全程陪同、破格请出天皇来会晤，还把李克强一直送到登机舷梯口。中日双方此次达成7个协议，最重要的成果是终结长达多年的对立态势，最有意义的合作就是建立“官民合作委员会”这一创新机制，共同协调和开拓第三方市场。
如果一切顺利，在马来西亚的高铁竞争中，化干戈为玉帛的可能性是存在的。比拼谁更廉价的“价格战”对双方都不利。当然，探客认为，两国在“双坡高铁”展开合作的基础是以大陆高铁为主要标准，兼顾日企的需求，争取实现收益的最大化，避免渔翁得利的不利后果。相信因为承包印度高铁而举步维艰的日本应该有这个悟性。
总之，对于马来西亚突如其来的变化不必惊慌，更不必因此而让步过多。以拿下工程为核心寻求更多的回旋余地，任何国家都不能吃独食。“一带一路倡议”的顺利推进需要惠及多方，要吸收和学习日本的长处。妄自尊大和妄自菲薄都要不得。尽管对日本有很多看法，但实话实说，在“一带一路倡议”中给日本安排一个合理的位置和角色，吸收这个先进的发达国家入伙，这个倡议就离成功更近一步。在“美国优先”肆虐的当下，挖掉一个西方盟友，相当于斩掉特朗普的一臂。自力更生、艰苦创业是立国之本，也不排斥寻找更多的捷径和可能。（搜狐网，作者“海外探客”）
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