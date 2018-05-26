普京谈俄美关系陷低谷:我们是美国内部争斗的人质

就俄美关系近一段时间陷入困境一事，当地时间25日，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯想要改善两国间的关系，但是却被围绕着美国总统特朗普的诸多政治争执所连累，甚至可以说是被“挟持为人质”。
综合美联社及今日俄罗斯报道，在圣彼得堡国际经济论坛上，普京对一些国际新闻机构的高级编辑表示，俄罗斯曾对改善与特朗普领导美国间的关系抱有很高的希望，但现在这一愿望正逐步消退。尽管特朗普政府对俄罗斯实施了制裁并驱逐了数十名外交官，但俄罗斯政界人士普遍认为特朗普是受到了其国内反对派的阻挠，因而未能履行其有关改善与俄罗斯关系的竞选承诺。
普京也表示，自己对于和特朗普几乎没有任何联系而感到失望，他也对有关特朗普竞选团队与俄罗斯是否勾结，以及俄罗斯是否试图干涉2016年美国大选的相关调查予以了批评。
“我们是美国内部争斗中的人质，”普京说，“我希望（这种状态）会在某一天结束，而发展俄美关系的客观需求将会占上风。”
俄罗斯卫星通讯社称，普京在谈到俄美领导人下一步工作计划时说：“我们当然不满俄美关系现有的水平和性质，并准备开展对话。特朗普提议安排单独会谈，但双方未能达成共识，仍有许多问题。不过我们愿进行直接对话。我认为，这已酝酿已久。”
此外，针对自己的任期问题，普京也予以了直接回答。当被问及是否计划在2024年继续参选时，普京称：“我一直严格遵循并将继续遵循俄罗斯宪法。宪法明确规定连任不能超过两届，而现在就是我的第二个任期。我将来也打算继续遵循这一规则。”
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