受益于经济形势及融资成本 欧洲公司破产数量下降

外媒称，欧洲信用改革联合会的一项调查显示，去年的经济复苏让西欧的公司破产数量降至2008年以来的最低水平。
据奥地利《新闻报》5月14日报道，西欧国家去年的公司破产案件数量下降4.2%，降至164181例。中东欧国家去年仅为86879例，下降12.8%，降幅更明显。
欧洲信用改革联合会解释称，欧洲公司受益于低廉的融资成本以及良好的经济形势。总体来说，英国脱欧引发的政治不确定性以及与美国相关的贸易冲突迄今尚未对统计数据产生影响。
然而，在希望离开欧盟的英国，公司破产的数量增加了2.4%。据欧洲信用改革联合会提供的数字，在这方面英国脱欧公投的负面效应显而易见。在整个西欧（包括15个欧盟国家以及挪威和瑞士），有6个国家的公司破产数量不降反增。据称，希腊公司破产的增幅最大（增长11.1%），其次是比利时（增长8.7%）、瑞典（增长6.2%）和瑞士（增长2.8%）。
报道称，在之前陷入危机的欧洲国家中，爱尔兰公司破产数量的降幅最大（减少15.3%），紧接着是葡萄牙（减少12.7%）和西班牙（减少4.7%）。德国去年的公司破产案例减少6.6%，奥地利减少3.9%。降幅更明显的是荷兰（减少25.2%）和芬兰（减少10.3%）。
企业自有资本所占的比例也在上升。去年有43.7%的西欧公司的自有资本比例不低于50%，超过2016年的42.8%和2012年的40.1%。
报道称，与此同时，自有资本过低（低于10%）的公司比例也呈下降趋势：2017年只有23.5%的公司自有资本过低，2016年为24.2%。
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