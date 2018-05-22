新加坡允许在出租车内装摄影机对着乘客拍！拍！拍！你受得了吗？

你可以想象吗，你和情侣一起乘坐出租车，浓情蜜意下两人在车上拥抱亲吻。不料，你的一举一动已经被安装在出租车上的摄影机正面拍光光！
你可以想象吗，你在出租车上打盹，其不雅的样子却被车上的摄影机拍得清清楚楚。你会不会担心这样的酣睡表情有一天成了微信的表情包的其中一张。
新加坡政府宣布，允许出租汽车和网约车在车内安装对着乘客拍摄的摄影机，而且，从6月22日起就可以实行。
新加坡陆路交通管理局今天中午发布了允许公共服务车辆车内安装拍摄乘客的摄录机的指导原则。所谓公共服务车辆就是出租车、网约车和巴士等。
不过，你大可不必担心本文开头的场景会出现！
据报道，之所以想在车内安装拍摄乘客的摄录机，是要防止乘客不付车资或者司机的不法行为。
当局的指导原则规定，车辆要安装这类摄影机必须得到陆交局批准，而且摄录机不能录音，以免乘客的对话被录下来。
而且，安装摄录机的车辆也必须展示告示，让乘客知道摄录机正对乘客拍摄中。对于通过手机应用召唤的出租车安装有摄录机的，必须告知乘客，即将前来的车辆上安装有拍摄乘客的摄录机。
摄影器材安装后也不能移动，以免拍摄乘客的不雅角度。当局也规定，录影只能保留七天，之后必须删除。
当局也规定，安装录影机的公司也必须记录下所有安装摄录机的车辆的资料，必要时须提供给陆交局。而且，公司也必须确保所安装的摄影机画面不经过当局不能自行下载，例如锁住闪存卡。
车主也必须前往有关单位定期检查摄录机，以防止对摄录机动手脚。
在法律下，非法安装朝乘客拍摄的摄录机者，或者滥用拍摄内容者，可被罚款最高1000新元、坐牢长达3个月或两者兼施。重犯者处罚加倍。出租司机和网约车司机也会被扣21分，甚至执照被吊销。
新加坡陆交局说，这些指导原则与新加坡个人资料保护委员会早前公布的车内摄录机个人资料保护准则相辅相成。
2015年以来，新加坡出租车协会一直在游说，希望允许在车内安装拍摄乘客的摄录机，以防止逃票和行为粗鲁的乘客。但其实新加坡也一直没有法律禁止安装这种摄录机，不过个资保护法的实行引发了一些不确定性。
2013年，新加坡最大的出租汽车公司康福德高，在其移动数据终端安装了拍摄乘客的摄影机，但公司过后拆除了所有摄影机。
陆交局今天的宣布，为出租车和网约车为安装车内录影机提供了澄清。
不过，新加坡全国出租车协会执行顾问王新基说，要是摄录机能够录音就更好了，这有助于调查乘客和司机之间的口角。对于录音档的管理，用管理视频的规定就足够了。
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