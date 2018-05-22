马来西亚将重新考虑连接新加坡的“双坡高铁”

吉隆坡讯，路透社引述马来西亚马新社的报道说，马来西亚经济事务部长阿兹敏透露，将重新检讨连接吉隆坡和新加坡的“双坡高铁”和东海岸铁路工程项目等大型工程。
阿兹敏说，该部门将会重新审查纳吉政府的大型计划，让招标程序透明化，确保一切程序将会透过公开招标进行，不再出现直接接洽的现象。
他说：“我将会与首相署经济策划单位审查所有大型工程，包括已经接获‘同意接受书’（SST）的工程。”
至于尚未执行的计划，该部门将会专注于直接让人们获益的计划。
马来西亚首相马哈迪已经誓言，重新考虑前政府批准的一些项目，包括东海岸铁路。
东海岸铁路连接马六甲海峡和马来西亚接南海的东部海岸。这条铁路曾被一些媒体称之为可部分取代新加坡海峡。
双坡高铁之前被称之为可以刺激沿线走廊的经济发展，并能够为新马两国贡献67亿新元的国内生产总值，并到2060年制造11万个工作职位。
双坡高铁的土地征用预计在今年下半年起展开。
阿兹敏说，尽管马来西亚和新加坡签署了有关“双坡高铁”的协议，但这并不意味这不能重新评估。
“我们肯定需要对特定条款进行谈判，我们要看整个过程是不是透明。”
“我们可能必须多所有的项目展开谈判。”
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