中美接近就解除对中兴通讯的禁售令达成协议

路透社电，两位知晓谈判情况的消息人士对路透表示，美国与中国接近就取消对中兴通讯的销售禁令达成协议。
因磋商的机密性，两位消息人士拒绝透露姓名。他们还表示，协议可能包括中国取消对进口自美国的农产品征收关税，以及购买更多的美国农产品。
4月时美国对中兴通讯实施七年禁售令，禁止美国公司向其出售部件，从而令后者业务几乎陷入瘫痪。而上周谈判后，中美两国避免爆发贸易战，中兴通讯获得了关键的喘息之机。
中兴通讯未立即回复置评的请求。
美国白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)上周五对福克斯商业新闻网称，商务部长罗斯正在重新考虑中兴通讯一案的贸易救济方式，”如果决定进行结构性调整，将是非常严苛的”。
一位消息人士告诉路透，美国财长努钦(Steven Mnuchin)和中国国务院副总理上周在华盛顿磋商期间就中兴通讯问题达成了一项”握手协议”，即美方将取消美国商务部要求美国企业禁止向中兴通讯出售产品的规定，作为交换，中国将购买更多美国农产品。
第二位消息人士称，作为该协议的一部分，中国可能还会取消为回应美国钢铝关税而考虑对美国农产品加征的关税，中兴通讯仍可能被要求更换企业管理层并可能受到其他处罚。
两位消息人士均称，该协议可能在美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)下周访问中国之前或访问期间敲定。罗斯此访旨在帮助敲定一项更广泛的贸易协议以避免两国陷入贸易战。
另据《华尔街日报》报道，在美国和中国采取行动解决贸易争端之际，据知情人士透露，美中已就一项协议的整体框架达成一致，该协议将拯救陷入困境的中国电信巨头中兴通讯股份有限公司。
知情人士称，具体细节仍有待敲定。如果最终完成，特朗普政府将取消禁止美企向中兴通讯出售零部件和软件的禁令。美国的这一处罚已令中兴通讯主要业务停止运营。知情人士称，取代禁售令的是，中兴通讯必须对管理层和董事会席位进行重大调整，并可能支付巨额罚款。
作为谈判的一部分，中国政府也表示将取消对数十亿美元美国农产品的关税，但一位知情人士称，白宫未提供任何交换条件。该知情人士称，白宫非常谨慎地确认该案属于执法问题，而非谈判筹码。
知情人士警告称，谈判仍在进行，协议仍可能无法达成。
中兴通讯是美国第四大手机供应商，从美企购入大量零部件。
美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)周一对CNBC表示：“目的并不是让该公司关门。” 姆努钦还为美国总统特朗普对中兴通讯手下留情的决定进行了辩护。
姆努钦说：“主-席请特朗普过问中兴通讯的情况并不令人感到意外，这与美国总统经常代表美国企业打电话给其他国家领导人没什么不同。”
此外，中国外交部发言人陆慷宣布：王毅国务委员兼外交部长在结束访问阿根廷后，将在回国途中于5月23日经停美国华盛顿。其间，中美双方将就双边关系和共同关心的问题交换意见。
此前，华尔街日报说，王毅此行与中兴问题有关。
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