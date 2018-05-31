法国年度毒品交易额27亿欧元 将计入国内生产总值

据法国媒体《费加罗报》5月30日援引法新社报道，法国当地时间5月30日，法国全国统计和经济研究所（INSEE）发布报告称，法国每年毒品交易额约达27亿欧元（约合新币40.2亿元），约占国内生产总值的0.1个百分点。
这是法国全国统计和经济研究所首次发布此类报告。研究所指出，在27亿欧元的毒品交易额中，印度大麻交易额约达10亿欧元，可卡因交易额达8亿欧元。
报道称，法国已就“是否将毒品交易额纳入国内生产总值的计算范围”的问题争论多年。2018年1月末，法国全国统计和经济研究所宣布，从3月底开始，将毒品消费及相关行为的交易额计入国内生产总值。相关部门表示，这一决定是顺应欧盟统计局的要求，目的是调整法国的国内生产总值计算标准，使其同其他欧洲国家趋于一致。
法国全国统计和经济研究所还表示，法国跨部门反毒戒瘾办公室（MILDECA）基于对法国家庭进行的问卷调查发布了一系列数据。数据显示，法国每年的毒品消费达31亿欧元，但其中约4亿欧元为进口毒品消费，因此这一部分消费额只能计入相关国家的国内生产总值中，故法国全国统计和经济研究所发布毒品交易额为27亿欧元。但是该研究所国家决算部负责人罗南•马耶（Ronan Mahieux）指出，这一数字只是估算。
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