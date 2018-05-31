腾讯音乐拟赴美IPO 估值或超300亿美元

据FT中文网31日报道，两名知情人士透露，腾讯音乐娱乐集团已聘任高盛、摩根士丹利和美银美林牵头进行备受期待的首次公开发行(IPO)。银行家们预计，腾讯音乐的估值将会超过300亿美元。
据报道，腾讯音乐将从腾讯分拆。当初腾讯通过收购和整合多家竞争对手来创建旗下音乐部门。2017年，腾讯音乐安排了与Spotify的股权互换，使腾讯和腾讯音乐获得这家在纽约证交所上市的同业公司7.5%的股份。
报道称，腾讯音乐拟在纽约上市，此前其决定不在香港上市，原因是虽然香港交易所最近接受双重股权结构公司，但仅限由创始人、而非机构持股的双重股权结构。
报道还称，腾讯音乐300亿美元的估值较其与Spotify执行换股交易时大幅攀升。据Spotify向纽约证交所提交的申报材料显示，换股交易隐含的对腾讯音乐估值为123亿美元。银行家们相信，腾讯音乐在中国市场的统治地位和不断增长的订阅人数，证明这一估值合理。
资料显示，腾讯音乐在2016年收入近50亿元，净利润近6亿元；2017年其营业收入超过94亿元，净利润超过18.8亿元；预计2018年其营业收入将超过170亿元，净利润达到36.5亿元。
据证券日报5月中旬报道，腾讯音乐将要上市的消息此前已多次出现。
早在2016年底，腾讯音乐集团就进行了一次人事架构调整，其中，腾讯集团财务总监胡敏被任命为腾讯音乐CFO，负责腾讯音乐财经管理工作，向腾讯音乐CEO彭迦信汇报。
彼时，这一人事变动就被外界解读为是腾讯音乐上市的重要信号，但腾讯音乐相关负责人回应称，只是合并后正常的架构调整。
而在2017年，又有多次传闻称腾讯音乐正寻求在首次公开募股前进行新一轮融资、同时寻求银行参与其规模至少10亿美元的IPO交易。针对各类传闻，腾讯音乐的态度一直是“不予置评”。
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