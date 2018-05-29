纳吉抨击马哈迪政府：别因个人情绪废除“双坡高铁”

吉隆坡30日讯，马来西亚前首相纳吉促请马哈迪政府，不要因为敦马哈迪个人的喜好，随便将国阵前朝政府的计划废除，否则最终只会让人民受苦。
他说，国阵政府之前所推行的计划，都是经过长期探讨及研究，费尽心力规划后的成果。
“我们不应该因为一个人的情绪，将这些计划全部推翻。”
他今晚在Facebook上发出长文指出，“双坡高铁”不仅马来西亚单方面的决定，而是马新两国，基于共同好处而决定。
他说，这个计划也证明了两国共有的社会及经济效益。
他表示，该项目拥有极大的潜力，为两国实现共同利益。
“研究显示，马来西亚是该项目的主要受益者，因为大部分的轨道都在我国建造。结合了两个主要城市和东南亚的经济体，除了车票销售及基础设施成本外，还将带来实质性收益。”
他指出，这是转型计划的一部分，是为了将出现新产业、新方法的新马来西亚，以为两国之间的合作，提高高收入工作及提高人民生活水平的宏愿。
他也指，该项目也将为多个城市创建一个新的增长中心及注入新的活力，如峇株巴辖、麻坡、爱极乐、马六甲及森美兰，该项目能为这些城市带来双倍的利益。
纳吉对新政府如此冲动取消该项目表示失望，并促政府保持更透明的态度，并在作出任何决定之前进行商讨，因为其能为未来的经济、人民的工作机会及工作类型带来效应。
他指出，希盟政府指控该项目的成本高达1100亿令吉，但据马新联合委员会指出，该项目的成本预计至今年初为720亿令吉。“而这包括国际评估及早前的评估结果收购支付于马来西亚人民的土地。”
“只有当预计于今年12月28日结束的设计、建设、开销及所有车辆和‘双坡高铁’铁路资产的维护的竞标，才能知道真正的成本。”
他说，“双坡高铁”的基础设施项目将提高土地价格、增长当地经济、技术转让、提高高收入就业机会、从新加坡引进专才及带动旅游业。
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