推翻“双坡高铁” 马哈迪打的什么“牌”

马来西亚首相马哈迪28日宣布取消已进入招标阶段的“双坡高铁”项目，原因是该项目耗资巨大，不能带来财政收益。他说，马来西亚为此可能需赔付1.25亿美元违约金。
分析人士认为，马哈迪取消“双坡高铁”项目，除了兑现竞选承诺外，还反映出他和前政府对国家规划方向持不同意见。被马哈迪推翻的，只是纳吉政府同意实施的一个项目，在马来西亚与新加坡之间建高铁的设想未必会被彻底放弃。
【新闻事实】
马哈迪当天下午在吉隆坡举行的记者会上说，取消“双坡高铁”项目“是最终决定”。他表示，该项目耗资巨大，不能带来财政收益。
他还说，因为退出项目，马来西亚可能需向新加坡支付5亿林吉特(约合1.25亿美元)违约金。马来西亚将寻求与新加坡协商减少违约金。
马哈迪10日就任首相后，新加坡总理李显龙19日到访并与马哈迪举行会谈。李显龙会后表示，双方会谈“富有成效”，但双方并未谈及“双坡高铁”。
在马哈迪宣布取消“双坡高铁”后，新加坡交通部在给马新社的回复中表示，尚未收到马来西亚政府的正式通报。
按照设计，“双坡高铁”为双轨道运行，最高时速为350公里，建成后从吉隆坡到新加坡只需90分钟。马哈迪透露，“双坡高铁”总投资额达到1100亿林吉特(275亿美元)。
【深度分析】
分析人士认为，马哈迪宣布取消“双坡高铁”项目并不意外。在东南亚，新政府上台后推翻前政府的项目计划非常寻常，一方面反映了两届政府的政见分歧，另一方面也反映了不同政党对国家规划方向的不同意见。
在今年大选获胜后，马哈迪称马来西亚已债台高筑，债务规模超过1万亿林吉特(约合2500亿美元)。他在就任首相后推出了一系列控制财政支出的措施，同时对该国多个正计划或已开始实施的项目进行重新审查。
降低人民生活成本､减少国家债务是马哈迪在竞选过程中的重要承诺，他出任首相后也立即采取相关措施，停止征收消费税。
这意味着政府财政收入在短时间内可能出现缺口。“双坡高铁”等大型基建项目也涉及政府借贷或担保，可能进一步推高政府债务水平。马哈迪等希望联盟领导人在竞选期间和新政府成立后多次表示，会重新审查“双坡高铁”､东海岸铁路等大型基建项目。
由于“双坡高铁”还没有正式开始兴建，所以涉及的赔偿可能相对较少。不过，这是一个马来西亚与新加坡政府合作的双边项目，而且一些前期招投标工作正在进行，具体如何终止，还需两国政府协商。
【第一评论】
除马哈迪兑现竞选承诺､对国家规划方向不同外，事实上，马来西亚和新加坡自2013年正式提出建设“双坡高铁”的项目设想后，双方在线路设计､站点选择等问题上分歧众多，招标日期一拖再拖，反映出双方因发展水平差异而对铁路建设的不同诉求。
而吉隆坡与新加坡之间的巨大通勤需求，是否会催生新版的“双坡高铁”计划或其他交通方式的替代计划，首先取决于新马两国关系怎么走､朝哪里走､是否会一起走。
马来西亚新政府将重新审查的前政府项目，不会仅涉及新加坡一个国际伙伴。外界也不必过于担忧，毕竟互利合作能带来丰硕成果和实实在在的利益。一切都要回归发展大势，市场和民众需求才是主导国家发展方向的指针。
【背景链接】
2013年2月，马来西亚和新加坡宣布“双坡高铁”建设计划。
2016年12月，马来西亚和新加坡政府就“双坡高铁”项目签署协议，承诺项目将于2026年年底前通车。
新加坡和吉隆坡相距300多公里，目前两地之间每天有三趟列车往返，单程耗时超过6小时。(新华社）
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