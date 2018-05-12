美国退出伊朗核协议震动油市

英媒称，美国决定退出伊朗核协议，恢复对伊朗制裁，对石油行业的影响立竿见影。
据英国《金融时报》网站5月9日报道，油价自2014年以来首次突破每桶77美元，贸易公司仍在努力评估伊朗250万桶的日均出口量究竟会受到什么影响。
不过，市场最终会减少多少原油供应以及德黑兰政府收入会有多大损失，人们对这些问题的看法仍然大相径庭。
报道称，虽然制裁措施对伊朗石油产业的影响需要半年时间才能完全彰显出来，但是一些业内人士预期伊朗日均出口量可能减少逾百万桶。另一些人则认为，欧洲国家决定继续支持这一协议，可以缓和冲击，令伊朗只减少20万桶。
最严重的直接风险是特朗普可能对非美国公司实施所谓的次级制裁，这一举措会吓得跨国银行不愿为交易融资。
报道称，实质上，这一措施可能迫使当今一些规模最大的第三方大宗商品贸易公司与伊朗切割，而这些贸易公司在2015年核协议谈妥后为帮助德黑兰扩大出口发挥了至关重要的作用。
国际社会上一轮制裁伊朗是在2011年到2012年，造成全球市场流失高达140万桶的石油供应。
报道称，美国将恢复一项制度，只要伊朗原油的大客户展现出“大量削减采购量的承诺”，就可以申请豁免，继续交易。韩国是排在中国之后的伊朗原油第二大买家，9日该国宣布会寻求豁免。
据美国有线电视新闻网5月8日报道，特朗普总统选择了一个充满不确定性的时机打压全球第五大石油生产国伊朗。
伊朗石油日产量在2016年初国际社会撤销制裁后较原先扩大100万桶。由于石油输出国组织和俄罗斯削减产能，委内瑞拉局势不稳，全球油价一直在不断攀升，而现在伊朗扩大的产量中至少有一部分肯定要退出市场。
美国油田服务公司卡纳里公司的首席执行官丹·埃伯哈特说：“美国退出伊朗核协议会推高油价。”
报道称，谁也不知道油价究竟会涨到什么地步。决定因素有很多，包括制裁会限制伊朗多少原油产量，以及别的主要产油国（比如美国）是否会填补空缺。
另一个重大问题是，美国退出伊朗核协议是否会让中东紧张局势进一步升级？中东地区地缘政治恐慌加剧通常会推高油价。
埃伯哈特说：“从地缘政治对石油市场的影响来说，三四年的安宁期结束了。”
美国普氏能源资讯公司的最新调查显示，今年4月，伊朗石油日产量约为380万桶。2016年1月，核协议生效时，其产量为290万桶。
报道称，伊朗留下的空缺可以由别的产油大国填补。例如，沙特就具备增产能力。然而，分析师说，沙特的国有石油巨头沙特阿美公司准备上市，沙特肯定希望在此之前油价不断上涨。
由于页岩革命，美国的产量不断扩大。实际上，美国能源信息局8日把2019年国内产量预估值上调近4%，日均产量达到创纪录的1190万桶。
埃伯哈特说：“美国页岩油产量不断增加，非常有可能轻松填补伊朗留下的空缺。”
但问题是，美国最大的油田二叠纪盆地的产量虽然猛增，输油管线的建设却跟不上步伐。虽然已在修建新的管线，但至少要到明年晚些时候才能建好。
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