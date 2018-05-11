中国国家媒体盛赞马哈迪为“马来西亚现代化之父”

中国国务院直属的新华通讯社，今天发表长篇报道，盛赞马来西亚首相马哈迪是“马来西亚现代化之父”。
文章的题目是：马哈迪：92岁政坛老将东山再起
全文如下
马来西亚政坛老将、92岁的马哈迪10日晚宣誓就任首相。这是马哈迪2003年卸任以来时隔15年再次执掌政权。他也成为目前世界上最年长的政府首脑。
马来西亚现代化之父
根据马来西亚选举委员会10日公布的计票结果，马哈迪领导的反对党阵营希望联盟在9日举行的大选中赢得国会下议院过半数席位。以马来民族统一机构(巫统)为核心的执政联盟国民阵线(国阵)仅赢得222个国会下议院议席中的79个，大大少于上次选举的133席。
马来西亚国家电视台的直播画面显示，马哈迪10日晚身着马来传统服装，在最高元首穆罕默德五世的见证下完成宣誓，陪同他完成就职仪式的还有其妻子哈斯玛和希望联盟成员党的多位领导人。
1925年12月20日，马哈迪出生在马来西亚吉打州首府亚罗士打的一个平民家庭，父亲是一名教师。1953年从新加坡马来亚大学医学系毕业后，他进入政府卫生部门工作，后在家乡开过私人诊所。由于医术高超，他在当地非常有影响力。
马哈迪1946年加入巫统，开始政治生涯。1964年，他在政坛崭露头角，当选国会下议院议员。1981年至2003年，马哈迪担任马来西亚首相，是该国任职时间最长的首相。在其担任首相的22年间，马来西亚发展迅速，成为“亚洲四小虎”之一，他本人被尊称为马来西亚现代化之父。马来西亚诸多地标性建筑在马哈迪任内完成。
马哈迪在任期间经常批评以美国为首的西方国家，并提出“向东看”的战略构想，但同时与西方国家保持了良好的经贸和军事关系。
与纳吉走向决裂
2003年卸任后，马哈迪没有选择安静地享受退休生活。他继续关注马来西亚政治局势，经常公开活动，与两任首相巴达维和纳吉先后闹翻，并两次退出巫统。
纳吉的父亲、马来西亚第二任首相拉扎克对马哈迪有知遇之恩，马哈迪也曾悉心栽培纳吉，被称作纳吉的政治导师。纳吉出任首相后，这对“政治师徒”曾有一段“蜜月期”。
然而，围绕纳吉主导设立的国家投资基金“一个马来西亚发展公司”卷入巨额负债风波，马哈迪指责纳吉贪腐，要求他下台，纳吉则否认有不法行为。两人最终走向决裂。
有人说马哈迪再次参选是因为与纳吉的“私人恩怨”，但马哈迪对此否认，坚称自己是为了国家和民族。
与安华“化敌为友”?
2016年初，马哈迪再次退出巫统时表示，自己不会自组政党或加入其他党派。然而数月后，他就组建新党，并与曾被他革职的反对党领袖、前副首相安华携手。
安华曾获得马哈迪的赏识和提携，甚至一度被认为是马哈迪的接班人。然而上世纪90年代末，两人开始出现分歧并最终决裂。1998年，马哈迪革除安华的副首相职务，将他开除出巫统。此后，安华因贪腐和鸡奸罪名入狱，他出狱后成为反对党领袖。2015年，安华再次因鸡奸罪名入狱，定于今年6月出狱。
有分析认为，马哈迪和安华此次携手各有考量。马哈迪虽然成立了自己的政党，但主要是建立在他个人的威望之上，缺乏基础，必须借助原有反对党的根基和平台。而安华则看中马哈迪有能力吸引巫统的传统支持者。
根据希望联盟今年1月推举马哈迪作为首相候选人时的协议，如果希望联盟胜选，马哈迪将暂时出任首相，而真正的首相候选人是正在监狱服刑的安华。由于受到出狱后5年内不得参与选举的法律限制，安华必须先获得特赦，才有可能重返政坛。马哈迪届时如何处理与安华的关系，将再次牵动马来西亚政局走向。
91岁发妻感到“悲伤”
马哈迪曾因其执政作风引发一些人不满，而他的妻子哈斯玛为人低调、和蔼可亲，非常受马来西亚人民的爱戴和尊重。
马哈迪此前在担任首相期间获颁马来西亚最高封衔“敦”，而当时作为首相夫人的哈斯玛同样获得这一封衔，可见她在马来西亚民众心目中的地位。
哈斯玛与马哈迪相识于上大学期间，两人相濡以沫，携手度过了几十年的人生。哈斯玛一直支持马哈迪的事业，在他当首相时如此，在他退出巫统加入反对党阵营时依然如此。本次大选，马哈迪到各地参加竞选活动，91岁的哈斯玛几乎总是陪在他身边。
然而，在马哈迪被推选为希望联盟的首相候选人后，哈斯玛接受媒体采访时说，那一刻她感到非常悲伤，因为马哈迪已不再是1981年就任首相时50多岁的年纪，却要再次重复这一番经历。（新华社记者林昊 刘彤）
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