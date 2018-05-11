马航370真相如何 马来西亚变天后最大震撼弹？

马来西亚前首相纳吉被选民废弃，老将马哈迪成为新首相。马来西亚变天后，不但前任政府的贪污疑云有望获得进一步的调查，现在，马航MH370失踪事件，似乎也有了新的进展。
澳洲电视节目“澳洲60分钟”在社交媒体上预告，当地时间星期天早上8:30分，将播出有关马航MH370失踪事件的节目。
该预告写道：“这是我们时代最大的神秘事件，MH370在哪儿，……”
马来西亚变天，马航730失踪事件再度被提起。首相马哈迪在选前曾表示，马航MH370客机可能被“远程操控”。
马哈迪3月份表示，于2014年3月8日失踪的马航MH370客机可能被“远程操控”，再次将关注点放在了波音公司身上。此外他也表态称不认为马来西亚政府对飞机失踪一事有所隐瞒。
马来西亚《星报》报道，马哈迪说：“有报道表示，在2006年，波音公司获批可以对在飞行中被劫持的飞机进行接管操控，所以我很想知道是不是发生了这样的事情。一架飞机没有留下任何踪迹，这一点真的非常奇怪。”
他还对自己提出的这一理论补充称，“由于具备必要的技术，因此是能够做到这一点的。大家都知道，现在在没有飞行员的情况下也可以操纵飞机，甚至是战斗机都可以。我们可以从媒体上读到一些这样的技术，但是其在军事方面的重要性却尚未公布。”
据称，波音公司在2006年因一项系统而获得了美国专利，该系统一旦启动，就可以在发生劫持事件时避开机长或机组成员来控制商用飞机。但是考虑到安全问题，没有证据表明它曾用在客机上。
针对这一说法，马来西亚民航局当时发表声明，称马哈迪的推测并没有任何实质性或是已被证实的证据进行支持，是不恰当的。
MH370响应团队负责人阿扎鲁丁表示，“除非残骸和飞行记录仪中的数据揭示了所发生的事情，否则任何人都不应基于无根据的阴谋论得出结论。”
据报道，马哈迪并非首次谈及自己的这一理论。早在2014年5月，他就曾暗示波音公司和美国中央情报局(CIA)与马航客机失踪一事有关。他提到波音公司和某些机构有能力对包括MH370在内的客机进行“不间断控制”，并指出波音公司应该对其系统进行解释。
2014年3月8日，马航MH370客机自吉隆坡飞往北京的途中发生失联事件，机上共载有239人，其中大部份乘客是中国公民。虽然随后多国组织进行大规模的搜救行动，可是迄今仍然没有发现客机下落。2018年1月10日，马来西亚政府和美国海底探索公司海洋无限公司签署了合作协议，重新启动MH370失联客机的搜寻任务。
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