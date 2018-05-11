以色列伊朗点燃美退群后首轮战火 中东再度被引爆

美国总统特朗普刚刚宣布退出伊核协议后一天，中东火药桶便迅速冒出火星。以色列和伊朗这对中东宿敌自9日深夜起连续数小时向对方在叙利亚境内目标展开袭击，并称这是双方有史以来最直接的军事对抗行动。媒体分析认为，作为美国退出伊核协议的“第一后果”，以伊双方的互相袭击将再度引爆中东局势，该地区未来形势岌岌可危，令人担忧。
据以色列《国土报》10日报道，以色列军方当天指控称，当地时间9日深夜至10日凌晨，叙利亚境内的伊朗军队向以方控制的戈兰高地发射近20枚火箭弹，其中1/4被以防空部队“铁穹”防御系统成功拦截，其余导弹也未造成人员伤亡和财产损失。作为回应，以色列10日凌晨向伊朗在叙境内的多个目标发动攻击。报道称，以色列攻击的目标包括位于叙利亚首都大马士革附近的火箭发射架、情报据点、军事司令部和军火库等。
以色列国防军称，这是数十年来，以色列在叙境内展开的最大规模军事行动之一，有数架战机同时向50多个目标发动攻击。以军方的初步评估报告显示，伊朗将需要很长时间，才能恢复被摧毁的这些设施。总部设在英国的叙利亚人权观察组织10日表示，以色列本次袭击造成至少23人死亡。
以色列军方发言人孔里库斯10日称，以军方在实施本次打击前曾通过沟通机制向俄军方通报相关信息。他同时强调，以色列“无意使地区冲突升级”，并呼吁伊朗不要实施新的袭击，以免招致强有力的回应和报复。以方目前依旧处于高度戒备状态，并监控伊朗在叙境内的动作。截至发稿时，伊朗方面尚未就本次冲突给予回应。不过伊朗国内媒体10日高调报道了此事，并将重点放在伊朗集中打击以方多个目标上。
中东地区一触即发的战局令国际社会备感担忧。德国总理默克尔10日警告称，中东地区敌对状态的升级是事关“战争与和平”的问题。法国总统马克龙也呼吁双方不要让事态扩大。俄罗斯外长拉夫罗夫10日称，希望以伊两国通过对话解决问题。美国则选择对以色列给予毫无保留的支持。美国白宫10日发布推文就伊朗袭击以色列目标一事予以谴责，并称对以色列的自卫权利表示强烈支持。
以伊本次军事冲突的爆发正值特朗普宣布退出伊核协议，以及号召中东盟友对付伊朗及其支持者之际。“阿拉伯新闻网”评论认为，伊朗向以色列发射火箭弹，意在发泄对以色列的不满。因为在伊朗看来，特朗普宣布放弃伊核协议，是以色列对特朗普坚持游说的结果。至于以色列对伊朗的回击，则符合该国一贯的“复仇”做派。
但也有分析称，伊朗本次选择打击的时机非常微妙。该国此前对以色列数次军事打击一直保持克制，但在特朗普单方面宣布退出核协议后，欧盟与伊朗即将进入密集谈判，地区局势及弹道导弹问题都将成为焦点，伊朗军方显然试图以此传递微妙信息。
尽管外界均担忧以色列和伊朗本次冲突会导致两国直接对峙并加大地区战争的风险，但美国前驻以色列大使夏皮罗认为，实际上，以色列和伊朗都不希望爆发全面冲突，并且需要外力帮助来缓解冲突，而俄罗斯就是这个合乎逻辑的选择。据 “今日俄罗斯”电视台10日报道，以色列总理内塔尼亚胡9日与俄罗斯总统普京会晤时表示，他非常希望能以 “一种周到且负责任的方式讨论解决危机和消除威胁的方法”。
与此同时，多国仍在努力挽救伊朗核协议并保持他们同伊朗间的贸易。欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼9日表示，欧盟将继续致力于全面和有效地执行核协议，“国际原子能机构已发布报告，证明伊朗完全遵守了承诺”。法德外长将于下周就如何支撑核协议与伊朗外长会晤。俄罗斯外交部10日发表声明称，俄伊两国将继续就伊核协议进行合作。
此时的美国却在推进其制裁措施。俄新社10日称，美国政府宣布，美国将对俄罗斯、伊朗、朝鲜、中国、土耳其和沙特阿拉伯国防企业实施制裁，理由是它们违反了关于不扩散大规模杀伤性武器的法律。美国政府坚称，被列入制裁名单的28个公司和机构都为伊朗、叙利亚和朝鲜研发弹道导弹或巡航导弹提供了帮助。对此，法国财政部长勒梅尔9日表示，美国制裁的国际触角范围使美国成为全球经济警察，这是不可接受的。
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