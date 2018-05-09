习近平应约同特朗普通电话 中美下周就贸易争端接着谈

境外媒体称，中国国家主席习近平8日应约同美国总统特朗普通电话。
据路透社5月8日报道，中国国家媒体报道，中国国家主席习近平5月8日在应约与美国总统特朗普通电话时表示，中美双方应争取找到妥善解决存在问题的办法。
习近平指出，当前，中美关系发展处在一个重要阶段。我高度重视发展两国关系，珍视同总统先生的良好工作关系。希望双方认真落实我同总统先生在北京会晤时达成的共识，保持高层及各级别交往，相互尊重、互利互惠，聚焦合作、管控分歧，推动两国关系健康稳定向前发展。经贸合作一直是中美关系的压舱石和推进器。上周，中美双方在北京就经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的磋商。双方团队可以保持沟通，争取找到妥善解决存在问题的办法，取得互利双赢的成果。
习近平还表示，中方支持美朝领导人会晤，希望美朝双方相向而行，建立互信，分阶段行动，通过会晤协商解决各自关切，考虑朝方合理安全关切，共同推进朝鲜半岛问题政治解决进程。
另据《日本经济新闻》网站5月8日报道，美国白宫发言人桑德斯在5月7日的新闻发布会上透露，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤将于下周访问华盛顿。继美国财长姆努钦等美国政府高官3日至4日访问北京之后，双方将在美国举行第二轮正式谈判。在削减贸易逆差等众多问题上能否找到妥协点将成为焦点。
在首轮谈判中，美国贸易代表莱特希泽和商务部长罗斯等人也与会。中美双方都对彼此提出了要求，但就继续展开磋商达成一致。有分析认为，第二轮谈判也将由访华的美国阁僚参与。
此外据英国《金融时报》网站5月7日报道，白宫5月7日宣布，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤下周将前往华盛顿举行进一步会谈。
白宫发言人桑德斯对记者说：“我们正致力于某件我们认为对大家都有益的事情。”
报道称，刘鹤率领中方代表参加了上周在北京举行的贸易会谈。他此次访美表明双方都希望迅速采取行动。但此前，双方在开始旨在避免贸易战的第一轮会谈时都态度强硬。
又据香港《南华早报》网站5月8日报道，白宫5月7日宣布，旨在避免中美贸易战的贸易磋商将于下周在华盛顿继续进行。
报道称，刘鹤访美的消息是在美国财政部长姆努钦率领的美国代表团离开北京三天后传出来的。美方此次来北京与中方进行了为期两天的会谈，但未能达成明确共识。
分析人士说，首轮磋商只是为了表明双方的立场。
中国政府5月4日发表了一份简短声明，称此次贸易磋商“坦诚、高效”。来自白宫的一份声明称，双方的磋商非常“坦率”。
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