巴菲特：美中不会爆发“愚蠢的”贸易战

美媒称，美国亿万富豪沃伦·巴菲特5日说，他预计中美两国间不会爆发全面的贸易战，因为两个国家都从贸易中获益良多。
据美联社5月5日报道，巴菲特是在此间举行的一年一度伯克希尔-哈撒韦公司股东大会上讲这番话的。
伯克希尔-哈撒韦公司副董事长查理·芒格表示，他也乐观地认为中美两国会找到解决贸易分歧的办法，不会彼此产生持久的恶意。
据路透社5月5日报道，伯克希尔-哈撒韦公司在内布拉斯加州的奥马哈举行年会，富豪投资家巴菲特和该公司副董事长芒格回答了股东、记者和分析师们的提问。
刚刚过完的这个周末被称为“资本家的伍德斯托克音乐节”，它在美国公司界独一无二，目的是庆贺巴菲特在一个联合大企业的成就，这个企业的业务范围广泛，有政府雇员保险公司的保险、北伯灵顿-圣菲铁路公司（BNSF）的铁路，还有时思公司的糖果。
关于中美贸易，巴菲特说：“在这个以8结尾的年份，到8月份我就88岁了。8在中国是个幸运数字……无论是就经济还是其他方面而言，美国和中国将在很长一段时间里是世界上的两个超级大国。我们有许多共同利益，跟任何两个大经济实体一样有时会关系紧张，但世界各国开展贸易是一种双赢。”
他表示：“总的来说，民主党人和共和党人在根本上都相信自由贸易的好处……它的好处很多，世界有赖于它，这是显而易见的……（有贸易逆差）其实并不是世界上最糟糕的事情。”
另据路透社5月5日报道，亿万富豪巴菲特5日说美国和中国不太可能在贸易问题上争执不下，两国会避免“愚蠢至极的行为”。
他说：“（双赢贸易利益）实在是太大了，显而易见……利益庞大，世界进步严重依赖贸易，因此两个聪明的国家不（会）做出愚蠢至极的行为。”
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