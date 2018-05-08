可在空中收放无人机蜂群！“飞行航母”或很快入美武器库

据美国《华盛顿邮报》网站5月6日报道称，在五角大楼与私人技术伙伴通力合作、力求将设想变成现实之际，能够发射和回收小型廉价无人机编队的“飞行航母”可能很快加入美国军事武器库。
4月底，五角大楼高级研发部门——国防部高级研究项目局将一项为期21个月、耗资3860万美元的合同授予总部位于阿拉斯加州亨茨维尔的动力系统公司，由它负责软件和技术方面的开发。专门从事生产用于打靶练习使用的廉价无人机的风险投资技术公司克拉托斯公司作为转包商也参与该项目，负责生产机翼可折叠的新型无人机，从而便于无人机存放飞机腹部。
航空专家认为，对美军而言，多架无人机迅速、安全可靠地从飞机上起飞并返回，获得这种能力将是巨大的进步。目标是掌握战地使用小型无人机群所需的技术诀窍。
动力系统公司项目副经理兼首席工程师蒂姆·基特说：“可以一次又一次地派出无人机群，仅以这种复杂的方法就能战胜对手。”基特说，由于成本较低，所以公司的军事客户可以承担更大的风险，在战场上更加积极主动。
这个代号为“小妖精”的项目要求这两家公司证明可以安全可靠地从空中发射回收多架无人机。两家公司已经完成这种小型无人机以及使之能够协同飞行的复杂传感器系统的技术设计，现在正在开发能够安全起飞降落的软件。
接下来，它们必须演示证明能够从C-130运输机上同时发射4架无人机，派出它们自行飞行30分钟，然后再飞回母机。
动力系统公司官员说，公司已经利用一架从C-130运输机机翼上成功分离的模拟无人机演示C-130运输机的回收系统，模拟无人机后来坠毁地面。公司演示了空中回收系统：从飞机底部放下一架类似的模拟无人机，然后再收回飞机腹部。
国防部高级研究项目局项目经理斯科特·维日巴诺夫斯基在电子邮件中指出：“初步飞行测试令我们信心十足，相信我们能够实现目标，30分钟内回收4架‘小妖精’。”动力系统公司准备发布一段视频，详解测试过程。
美军此前也曾探索过空中航母概念。20世纪30年代，海军曾成功从一架充氦的飞艇上发射两架飞机（因发生一系列坠机灾难，计划被弃）。
现在，近一个世纪之后，官员认为体积较小、可靠性更高的无人机提供了新的机遇。
米切尔航天研究所所长、空军退役上将戴维·德普图拉认为，对军队来说，证明安全可靠的空中回收性能，这意味着新的机遇。
德普图拉说：“我们以前做不到这一点。这扩大了极其需要的任务区域，极大地挑战了极限。”
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