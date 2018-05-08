美学者：中美经济合作需达成新的平衡

美国《华尔街日报》网站5月6日刊载了美国斯坦福大学胡佛研究所高级研究员尼尔·弗格森、徐翔的文章《特朗普与“中美国”危机》，文章称，11年前，当“中美国”这一概念首次出现时，旨在概括一种新型世界经济秩序——基于中国以出口为导向的增长和美国的过度消费。这使得美国与其未来最有可能的对手，结成了一种不太可能的经济关系。如今，中美贸易谈判代表上周在北京的会谈未达成完全一致，这种联姻最终会瓦解吗？
文章称，“中美国”是在2001年中国加入世界贸易组织之后那几年出现的。中国将其大量的劳动力和储蓄盈余融入世界经济当中，这降低了劳动力成本，同时，压低了资本成本，因而推高了全球资本回报。
文章认为，对中国而言，其收益是巨大的。它刚加入世界贸易组织时，其国内生产总值（GDP）仅为美国的13%。到2016年，这一数字为60%；到2023年，国际货币基金组织预计将达到88%。对美国来说，“中美国”意味着更廉价的消费品和较低的利率——这是导致21世纪头十年中期房地产泡沫的最主要原因。
2008、2009年的全球金融危机看上去像是“中美国”终结的开始。但是，十年后，它仍然存在着。“中美国”占全球GDP的约40%。美对华贸易逆差占美国贸易逆差总额的一半。尽管2015年出现巨大的资本外流，但中国仍有超过3万亿美元的外汇储备，其中大部分是美元。“中美国”远不是什么幻想，已成为一种似乎很稳定的共生关系。
文章称，然而，当今的“中美国”与2007年时的“中美国”已全然不同。一方面，中国发生了改变。它在许多方面与美国越来越像，家庭消费越来越高，工资不断上涨，拥有复杂的金融系统，包括影子银行、资产负债表外实体和庞大的债务总额。
不过，更大的变化出现在美国。自唐纳德·特朗普当选美国总统以来，美国领导人倾向强硬。去年12月发表的新国家安全战略明确地把中国定为“战略对手”。在贸易方面，新一届政府采取了好战的做法，宣布对中国商品征收一系列关税。许多评论员因此把特朗普总统看作“中美国”联姻关系不稳定的根源。
作者认为，这些措施产生了深远的全球影响。人民币对美元汇率在2014年到2016年下跌，美对华贸易逆差扩大。与此同时，尽管西方专家一再预测会出现“中国危机”，但中国经济仍在以比美国高得多的速度增长。
在“中美国”自2001年以后成为世界经济的支柱以来，很多东西都发生了改变。那时，中国只是一个庞大的新兴市场。现在，中国的经济实力正在与美国拉近，并且成为其战略对手。这一联姻必须要考虑到这一点。简言之，两国需要达成一种新的平衡。
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