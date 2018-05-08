以色列总理拿鞋形餐具放甜点招待安倍 日本人急了

“日本首相觉得内塔尼亚胡家中鞋子上的甜点冒犯了他，”《以色列时报》7日报道称，日本首相安倍晋三上周对以色列进行正式访问，以色列总理内塔尼亚胡在官邸设宴招待来访的安倍夫妇时，官邸厨子却用鞋形餐具盛放甜点，这被视为“外交失礼”，对安倍的怠慢与侮辱。
该报称，按照日本家庭文化，鞋子不仅远离桌子，而且还得脱了置于门外。
做这道午餐甜点的厨子叫莫伊（Segev Moshe），一位日本外交官告诉以色列希伯来语报纸《新消息报》（Yedioth Ahronoth），“世界上没有一种文化允许你把鞋子放在桌上，厨子到底是怎么想的，我们不明白他想要说什么，如果是个玩笑的话，我们不觉得好笑。我可以告诉你，我们的首相被冒犯了。”
一名曾在日本工作的以色列高级外交官也对该报称，选择不寻常的餐具完全是“一个愚蠢而浑然不觉的决定”。
“在日本文化中，没有什么比鞋子更加龌龊了，”这名以色列外交官接着说道：“他们不仅不会穿着鞋子进入家中，而且在办公室里也找不到鞋子，甚至首相与内阁官员及议会议员在他们的办公室里也不穿鞋。”
“这是一次失败，更是一种外交嘲弄……就像是用猪形盘子为犹太人端上巧克力糖果。”他说。
《以色列时报》援引一名接近厨子莫伊的消息人士解释，这道甜点所用的容器并不是真正的鞋子，而是用国际知名工业设计师Tom Dixon设计的金属雕塑。
这一这做法在日媒看来也颇具争议。
日本时事通信社8日称，内塔尼亚胡官邸的厨子用男鞋形状的金属容器盛放甜点，以色列媒体与民众都说这“非常粗鲁”，按照日本习俗，进入室内都是要脱鞋的。
不过，安倍本人似乎对这一做法并不太在意。《以色列时报》7日援引消息人士的话说，安倍夫妇与内塔尼亚胡夫妇都很享受这顿饭，安倍甚至邀请莫伊前往日本烹饪。
本月2日，安倍抵达耶路撒冷开始正式访问，随后与内塔尼亚胡举行会谈，双方在经济、网络领域紧密协作达成了一致。据日本共同社报道，双方还同意为加强安全保障领域合作，将新设外交和防务部门间磋商机制。
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