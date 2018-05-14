澳大利亚再现种族歧视海报：亚洲人别来了

据澳洲新闻网报道，悉尼一家繁忙的购物中心内日前出现种族歧视海报，内容呼吁停止移民，并指责亚洲人“让澳大利亚人失业”和“霸占公共交通座位”。
其中一张海报上写着“亚洲人别来了”，“这不是澳大利亚的面孔”和“我们说英语”，这张海报贴在购物中心停车场的一根杆子上。
还有一张则粘在一个购物车上，上面写道“这辆车是被一个亚洲人偷走的，被扔到了这里。”
有人在悉尼北部城区的Top Ryde发现了这些海报并将照片上传到Reddit。 这些白纸黑字的海报指责亚洲人在就业上歧视白人，并在没有任何权利的情况下申请公共住房。
这些文字在社交媒体平台上遭到炮轰，因为里面错字连篇。 一位用户回复道，“我很难理解一个人的语言水平这么烂，还能写得这么易懂。” “看看那个&号，”另一位用户写道。“来吧，我明白你的意思，但当你这么做的时候，你让本来仍存争议的观点更具有争议了，或者说是讽刺……”还有一位用户说道。
市长Jerome Laxale表示，他对这些海报出现在他的所辖范围内感到震惊，他已经派人把这些海报撤了下来。 他说，像这样的海报在Ryde将无处遁形。 “Ryde是一个充满多元文化和多样性的社区，我们重视所有的社区成员和多元文化。”
目前仍不清楚是谁把这些海报贴上去的，但这已经不是它们第一次出现在这个地方。
去年2月，在一建筑工地上，一名澳大利亚籍华裔房产投资商也发现了类似的海报贴在他的广告牌上。这名王姓地产商有两次在广告牌上发现这些类似海报，但他不知道肇事者是谁。 2014年，同样出现过上述海报的小号版，上面写道“亚洲人别来了，这不是澳大利亚的面孔，我们说英语，拯救我们的澳大利亚文化”。这张海报贴在Buffalo Road的拍卖广告牌上。
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