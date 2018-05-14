特朗普暗示解禁中兴 外媒：贸易谈判前摆让步姿态

时隔一个月，中兴被美国制裁的事情有可能峰回路转。5月13日晚，美国总统特朗普针对4月对中兴通讯（ZTE）实施的制裁表示，他和中国领导人正在共同努力，“让（中兴通讯）尽快恢复业务”，暗示了将放宽制裁。此前，中兴被禁止今后7年与美国企业交易，被迫停止了智能手机的销售，经营受到巨大影响。
据《日本经济新闻》网站5月14日报道，特朗普在推特上指出，“中国正在失去大量岗位”，在此基础上又称，“我已经指示商务部（思考重启业务的对策）”。但没有透露具体的应对举措。
另据路透社华盛顿5月13日报道，继美国的一项禁令让中国科技企业中兴通讯遭受重创后，美国总统特朗普于周日（13日）保证将帮助中国科技企业中兴通讯“迅速恢复业务”，在本周至关重要的贸易谈判开始前摆出让步姿态。
报道称，按照特朗普“推特治国”的习惯，似乎特朗普对中兴的制裁态度发生了大逆转，摆出了让步姿态。
就在几天前，中兴通讯日前才宣布主要营运停摆之际，特朗普突然发推表示，承诺帮助中兴恢复营运。这葫芦里卖什么药？
德国之声中文网5月14日报道，中兴通讯9日发公告表示，受美国禁售令影响，该公司停止主要经营活动。中兴通讯当日发出声明说，“受禁售令影响，本公司主要经营活动已无法进行”。声明中另外表示，“目前公司资金充裕，在合法的前提下，恪守商业信用。”
然而事实上中兴受制裁，损失的不只是中兴。中兴通讯的设备有25%-30%的零部件是由美国企业提供，包括智能手机到通讯网络设备。路透社称，特朗普对中兴通讯的态度，对AcaciaCommunications（ACIA.O）及Oclaro（OCLR.O）等美国光学零部件制造商的股价或将产生重大冲击；美国企业不得对中兴通讯出口商品的禁令，导致上述公司股价挫跌。此前路透社5月11日报道，中兴通讯一高管周五（11日）称，该公司在2017年向美国211家出口商付款逾23亿美元。
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