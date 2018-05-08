美国一女性摘除有记载以来最大卵巢肿瘤 重达60公斤

西媒称，美国康涅狄格州的一个外科医疗团队从一名38岁女性的卵巢内取出一个重达60公斤的肿瘤，这是有记载以来摘除过的最大卵巢肿瘤。
据埃菲社5月6日报道，报道称，这位不愿透露真实姓名的女患者是从去年年底开始感到异样的。当时她的腹部突然迅速增重，每周体重都会增加4公斤左右。她忧心忡忡地约见了妇科医生，结果医生通过CT扫描发现她的卵巢内有一个肿瘤。
报道称，随后女患者住进了丹伯里医院，并在今年2月接受了一场长达5个小时的手术。这家医院的妇科肿瘤外科主任医生瓦根·安季基扬发表公告称，原本预计这个卵巢肿瘤约重10公斤，但实际上这是一个重达60公斤的罕见肿瘤。
安季基扬表示：“当我初次见到这位女士时，她严重营养不良，因为肿瘤位于她的消化道上，而且由于肿瘤过重，她不得不坐在轮椅上。”
安季基扬及其团队预计肿瘤是良性的，但这并不意味着手术的风险降低了。瘤体的位置靠近重要血管，因此医疗团队非常担心手术会影响患者的心脏。
据媒体报道，这个腹部肿瘤引发了诸多问题。患者无法正常进食和走路，瘤体压迫静脉血管系统，还引发了并发症。由于血流受到压迫，还导致血管堵塞风险较高。
虽然困难重重，但是这场手术最终取得了成功。医疗团队在取出肿瘤的同时再造了女患者腹部的皮肤。手术两周后，女患者出院，现在已经重返工作岗位，并已经恢复了健康。
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