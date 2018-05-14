美韩欢迎朝废弃丰溪里核试场

外媒称，朝鲜12日说，它将于本月晚些时候在朝美峰会之前废弃其核试验场，承诺在受邀媒体的见证下炸毁坑道。
据法新社5月13日报道，美国总统特朗普称赞朝鲜的决定并表示感谢。他在推特网站发文说：“朝鲜宣布，他们将于本月废弃核试验场，在6月12日的大峰会之前。”
“谢谢你们，这是一种非常明智和亲切的姿态！”
报道称，丰溪里核试验场位于朝鲜东北部地区，将于5月23日至25日在外国媒体的见证下废弃——这是朝鲜最新的魅力攻势。
报道称，对话见证了美朝关系从去年的相互个人攻击和战争威胁转变为金正恩与特朗普定于6月12日在新加坡举行的峰会。
报道称，华盛顿正致力于实现朝鲜“完全、可验证且不可逆的无核化”，并强调说验证将是关键。
报道称，朝鲜在其东北部的丰溪里进行了全部6次核试验。
另据韩联社5月13日报道，韩国青瓦台发言人金宜谦13日在记者会上表示，朝方宣布23日至25日期间通过爆破方式废弃北部核试验场，这体现出朝方把在韩朝首脑会谈中的承诺落实到行动上，韩方对此表示欢迎。
金宜谦表示，期待朝美领导人在会晤前进一步加深互信。他指出，邀请中韩美英俄记者到现场采访体现了本次核试验场废弃活动的透明性，期待炸毁丰溪里坑道的爆炸声成为宣告半岛踏上无核化旅程的礼炮。
此外据西班牙《国家报》网站5月12日报道，朝鲜外务省12日发表公报称，正在采取废弃朝鲜北部核试验场的业务措施。核试验场废弃仪式预定根据天气条件在5月23日至25日之间择日进行。届时将以爆破方法使核试验场的所有坑道垮塌，完全封闭入口后，拆除地面的所有观测设备、研究所和警备分队建筑。
报道称，上个月朝韩首脑会谈期间，朝方就表示将于5月关闭核试验场。据朝鲜外务省公报称，为体现本次核试验场废弃活动的透明性，将允许朝鲜国内媒体机构和国际记者团到现场采访。
报道称，即将被关闭的丰溪里核试验场位于群山之中，自2006年以来在这里开展了朝鲜所有的6次地下核试验。
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