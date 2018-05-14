美元走强冲击新兴市场金融稳定 或引发资本外流

英媒称，随着美元及美债收益率冲高，新兴市场国家最新遭遇的这波打击有可能让它们陷入一个恶性循环：本币贬值、美债收益率上扬、美元走强、本国外汇储备承压。
据路透社5月11日报道，这个循环效应是这样运作的：美元计价债务的再融资成本上升，打击新兴市场货币，引发资本外流，促使央行抛售美债以进行干预，而这又让美债收益率及美元进一步上扬。
报道称，全球外汇储备中有一大部分是以美债的形式持有，而美元汇率与全球外汇储备之间则是一种反向关系。
美元下跌通常伴随着较宽松的全球资金状况、跨境资本流动增加、新兴市场普遍强劲增长及贸易顺差上升。而这些贸易顺差便用来增加外汇储备。
但美元上涨产生的效果正好相反，外汇储备积累的步伐会放慢，甚至出现逆转。
报道称，在一些热点新兴市场，这样的循环可能已经开始。阿根廷在3月1日至4月27日期间卖出80亿美元外储以阻止比索下跌，占该国外储总规模的近15%。比索自4月27日以来跌至纪录低位，阿根廷已经将指标利率调升至40%，同时寻求与国际货币基金组织（IMF）达成融资协议。
阿根廷可能是一个极端的例子，但任何新兴国家都没有自满的资本。国际金融协会数据显示，今年有超过9000亿美元的新兴市场债券到期。
印尼外汇储备在2月至4月间减少71亿美元，跌至1249亿美元，原因是央行设法支撑印尼盾汇率。但印尼盾在这3个月期间仍贬值5%。
土耳其外汇储备自2月以来已减少近30亿美元。
报道称，相对于逾11万亿美元的全球外汇储备规模而言，这些国家的外储加起来也不算多。国际金融协会预计，新兴市场央行今年将增加逾2200亿美元的外储，低于2017年的增幅，如果美元和美债收益率继续上涨，这一增幅恐怕还会更低。
据IMF数据，截至去年年底，全球外汇储备有11.42万亿美元，多数为新兴国家持有。10年前的规模为6.7万亿美元。
但全球外储增长也并非没有中断过。就在美元开启两年半涨势、涨幅达30%之前的2014年初，全球外储规模曾逼近12万亿美元。作为全球最大外储持有国的中国也不例外，外储规模已下降1万亿美元，当前规模略高于3万亿美元。
美元去年录得2003年以来最大年度跌幅，今年实现反弹，自4月中旬以来已上涨近5%；10年期美债收益率也已升穿3%。
报道称，在主要央行中几乎只有美联储在升息的情况下，美元和美债收益率可能继续双双上扬。不过，目前10年期美债收益率在突破3%之后继续上涨有些困难。
一般认为，外汇储备是国家在经济和金融状况相对良好时累积下来的缓冲，以帮助它们渡过困难时期，尤其是新兴市场国家。但据国际金融协会数据，新兴市场央行却很不情愿动用其外储。
国际金融协会上周在报告中写道：“新兴市场国家更愿意通过累积外汇阻止本币升值，但本币贬值时则不那么情愿抛售外汇。这就是说，当本币面临贬值压力时，官方干预不大可能提供很大的缓冲，当前整个新兴市场的情形便是这样。”
然而，它们可能不得不动用外汇储备。美联储主席鲍威尔近日在苏黎世的演讲中暗示，美联储不打算为了帮助新兴市场摆脱困境，而偏离自己收紧政策的路线。
最终，只有美联储能够真正减缓或逆转美元和美债收益率涨势，从而缓解新兴市场货币的压力。
但鲍威尔表示，美联储政策对全球金融环境的影响“不应被夸大”。他说，后危机时代美联储采取的刺激措施，在近年来新兴市场资金流入激增方面只起到了“相对有限的作用”。
但新兴市场不愿意消耗储备，这一点可能要面临考验。正如国际金融协会所说，美元走强以及美债收益率上升，对投资者来说代表一种“模式的转换”。这种转换可能会使得今年新兴市场资金流入放缓，并引发前述的恶性循环。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost