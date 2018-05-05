美联储未加息但称通胀上涨 对经济评判仍积极

法媒称，美联储5月2日维持利率不变，尽管通胀率已经接近长期以来瞄准的2%的目标。
据法新社5月2日报道，联邦公开市场委员会在公报中指出，联邦基金利率维持在1.50%到1.75%的区间。
就像市场期待的那样，在今年还有两次或三次提高利率的可能性的情况下，美联储此次选择按兵不动。美联储下次会议预计在6月12日和13日召开。
报道称，这一决定令华尔街感到高兴，道琼斯指数上涨而美元稍微下滑。
一致决定维持现状的联邦公开市场委员会在公报中指出：“总体通胀率以及剔除食品和能源价格的通胀率接近2%。”
报道称，美国商务部4月30日公布的数据显示，3月个人消费支出价格指数（PCE）达到2%的目标，是一年来的首次。
而联邦公开市场委员会成员最近一次预测认为，PCE要到2019年才能达到2%。
2日举行的常规货币政策会议没有公布任何新预测，随后也没有举行美联储主席杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会。
报道称，美联储在公报中表示，年通胀率预计将在中期达到2%左右的“对称性”通胀目标。这意味着美联储将容忍通胀率稍微超过2%，然后再加速提高利率以避免经济过热。
联邦外汇交易公司的分析师厄梅尔·埃西内尔评论说：“美联储没有表露出将加速收紧信贷的迹象。通过使用‘对称性’这个词，美联储暗示有意让通胀率稍微加速上升。”
美联储继续承诺要让利率“渐进”升高。市场则对10年期美国国债收益率四年来首次跨过3%的门槛感到紧张。
报道称，美联储对经济的评判依然非常积极，指出劳动力市场继续保持活跃，而经济活动以“温和节奏”增长。美联储承认家庭开支增幅减缓，但企业投资“继续强劲增长”。
联邦公开市场委员会则对未来经济增长持更加谨慎态度，“经济前景有所增强”的说法从公报中消失。
报道称，美联储正处于十字路口，它决心结束已实行长达10年的量化宽松货币政策，而通胀已开始显现。
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