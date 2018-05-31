专访新加坡财长王瑞杰：新加坡对新中在多领域合作充满信心

新加坡财政部部长王瑞杰31日将访问南京、上海、北京。行前，王瑞杰就“一带一路”倡议、中国-东盟关系、中新金融合作及新加坡总统哈莉玛提出的政府未来施政纲领等问题接受了新华网专访。
以下是访谈的主要内容：
新华网：今年是中国提出“一带一路”倡议五周年，您如何评价“一带一路”倡议？新加坡今年会有哪些具体举措参与“一带一路”倡议？
王瑞杰：“一带一路”倡议体现了中国为推进区域一体化，更好地与全球经济接轨所作出的努力。“一带一路”倡议是“丝路精神”的延续。古丝绸之路连接欧亚非三大洲，全程数万里，推进了沿线国家经济贸易的发展和知识的交流。我相信“一带一路”倡议必将推进各国之间的多领域合作，带动沿线国家的经济发展。
新加坡很早就支持“一带一路”倡议，新加坡对华投资占“一带一路”沿线国家对华总投资的85%。在该倡议下，新加坡未来的重点将主要集中在四大领域：
第一、加强交通和贸易的互联互通。比如推进新中互联互通南向通道建设；进一步开放新中航空协议，更好地建立两国与世界航空网络的联系。
第二、加强金融领域合作，促进资金融通。新加坡是重要的人民币离岸结算中心，通过加深两国金融领域的合作，我们将有更多机会，进一步推动人民币在新加坡的使用。
第三、继续支持中国企业“走出去”。如今，很多中国企业在新加坡建立区域总部，有超100家中国企业在新加坡交易所上市。
第四、推动新中两国的民间交流。近年来，来新加坡观光游览的中国游客数量逐年增加，推动了新加坡旅游业的发展。两国的学生、研究人员、商业人士和创业人士，也经常展开跨文化的学习与交流。
新华网：今年，新加坡担任东盟轮值主席国，还兼任中国-东盟关系协调国。新加坡会有哪些措施来促进中国-东盟关系发展？又将如何构建更加紧密的中国-东盟命运共同体？
王瑞杰：东盟我们也称为亚细安，东盟与中国一直保持着互利共赢的伙伴关系。中国是东盟重要对话伙伴，也是东盟第一大贸易伙伴。作为东盟轮值主席国和东盟与中国关系的协调国，新加坡将继续扩展和深化双方的合作关系。2015年11月，东盟与中国在吉隆坡签署了自贸区升级协议《议定书》。现在，双方正推动自由贸易协定升级工作的全面落实。另一方面，我们希望尽早完成区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的谈判工作。参与这项协定的成员国涵盖全球近一半人口，占全球GDP的三分之一。该协定将创造更大的市场，给成员国和涵盖地区带来经济效益。此外，我们也期待加强与亚洲基础设施投资银行（亚投行）的合作，为基建项目提供融资。
2018年是东盟-中国创新年，东盟和中国将加强创新领域的合作，其中一项重点工作是打造东盟智慧城市网络。中国有500多个试点城市，数量全球第一，我们希望能和中国互学互鉴。今年也是东盟-中国建立战略伙伴关系15周年，我们将与中国一起规划东盟-中国战略伙伴关系2030年的愿景，为东盟-中国关系的未来发展指明方向。
新华网：新加坡正在实施“未来经济发展战略”，这一战略与中国合作共赢理念是否相吻合，能否相向而行？
王瑞杰：新加坡这一战略与中国的合作共赢理念是相吻合的。巩固新加坡作为亚洲科技、创新和商业枢纽的地位，是推动新加坡未来经济发展的一大重点。中国对亚洲的经济增长发挥着举足轻重的作用，新加坡的“未来经济发展战略”也能促进亚洲经济的增长势头，我们希望加强新中两国在经济和创新领域的交流。
新加坡将完成在23个工商领域实现产业转型的蓝图，其中两大方向是走向国际化和推动创新。一直以来，新加坡企业都大力投资中国市场，而且越来越多的新加坡企业走进中国市场，包括吉宝和凯德集团等。同时，很多中国企业也来到新加坡发展。我们一直致力于给中国企业创造有利的发展环境，比如中国银行在新加坡成立了金融科技创新实验室。
近年来，中国在创新领域的发展非常迅速，尤其是在北京、深圳、上海、江苏等省市，更是汇集了许多创新人才和企业。新加坡希望加强与中国在创新领域的合作，互学互鉴。新加坡也将通过全球创新联盟（GIA），加强与全球领先创新中心的联系，2017年我在北京宣布成立了北京创新中心（GIA-Beijing）。今年是东盟-中国创新年，我们将继续加强与中国在金融科技和电子商务等领域的合作，加强两国创新和产业的联系。
新华网：今年是中国改革开放40周年。40年来，中新两国在各领域的合作取得了巨大成就。在金融领域，中新合作有哪些显著成果，前景如何？
王瑞杰：人民币的国际化，是新中合作的一大亮点。通过与中国人民银行的紧密合作，新加坡人民币离岸中心成功地推动了人民币在本区域更广泛使用。2016年，新加坡金管局已经把人民币金融投资纳入官方外汇储备，反映了新加坡对人民币未来发展充满信心。新加坡愿意继续和中国密切合作，探索新模式，推动人民币的国际化。
新加坡在今年设立了亚洲基础设施发展局，该机构将汇集基础设施发展的相关人员，比如投资者、金融服务者，一起参与亚洲基础设施的发展、融资和执行。当然，如果亚洲基础设施投资银行（亚投行）能在新加坡设立办事处，将能更接近本区域的借贷方，尤其是东南亚的投资者。
除了基础设施建设的融资，两国也在其他金融领域展开诸多合作，比如加强两国资本市场的互联互通，加深两国在金融科技、金融监管等方面的合作。
新华网：新加坡总理李显龙曾多次称赞中国在电子支付方面的高速发展，新加坡目前也在着手这方面的工作，您如何看待此类金融科技的发展前景？
王瑞杰：我们要确保支付方案和银行系统的交互操作性，希望国际移动支付服务，如支付宝和微信支付能在新加坡广泛使用，让新加坡当地人和游客能享有更便捷、更安全的电子支付服务。
新加坡现在推出了“PayNow”跨银行支付服务，用户无需知道收款人的银行账号，就可以立即用手机的二维码收付款，这项服务将在2019年中扩展到企业用户。
二维码支付在中国广受欢迎，在新加坡也越来越普遍。不过，如果市场有太多专属二维码，会使支付的解决方案碎片化，给商家和消费者带来不便。新加坡正在开发一个通用的二维码——SGQR，有望在今年推出。
新华网：新加坡总统哈莉玛公布了新加坡政府未来施政纲领，作为起草文件的主要参与者，你认为该纲领如何体现出对新加坡未来发展的战略思考？中新在哪些方面可以进一步互学互鉴，开展合作？
王瑞杰：哈莉玛总统提到了新加坡政府必须大胆构思，有长远规划，才能构建一个与国外互联互通的世界级城市，打造一个温馨的家园。我们将继续为国人创造良好的环境，帮助他们把握机遇，发挥所长。我们也将加强人民之间的合作与信任，不忘初心，致力于改善民生，把国人的福祉放在第一位。我们将力求维持与多个国家的友谊，保持良好关系。
对新中关系而言，双边合作需要与时俱进，才能推动两国关系迈向更高水平。正如我刚才所说，新中在“一带一路”倡议，特别是金融等领域有很大的合作潜能，我们希望通过这些合作，进一步深化两国与时俱进的全方位合作伙伴关系。(新华网)
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