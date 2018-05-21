欧盟拟将英国排除出“伽利略”卫星导航计划

英国“脱欧”后，欧盟正试图将其排除出欧洲联合开发的“伽利略”卫星计划，英国国防大臣表示将考虑独立发展太空计划。
据英国《独立报》21日报道，英国正在重新考虑对“伽利略”卫星计划的参与。英国国防大臣加文·威廉姆森（Gavin Williamson）表示，英国应该“在这个具有战略意义的领域制定开发替代系统的计划。”在同一个场合，加文·威廉姆森宣布启动了英国第一个“太空防卫战略”（Defence Space Strategy）。
英防卫大臣的表态并非没有来由。随着“脱欧”进程的推进，英国和欧盟在“伽利略”卫星计划上的分歧也日益加深。
以文艺复兴时期意大利著名天文学家伽利略的名字命名的“伽利略计划”由欧盟国家的研究机构、大学和企业联合开发，旨在建立欧洲自己的全球定位导航卫星系统，使欧洲不再依赖于美国的GPS系统。其第一颗卫星于2005年发射升空，但后来由于经费问题，卫星发射的频率渐渐降低，目前仍处于建设阶段。
英国目前正与欧盟展开“脱欧”谈判，双方在导航系统的使用权限问题上存在分歧。欧盟负责“脱欧”谈判事务的官员米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）上周表示，英国一旦“脱欧”，则英国公司将不能再直接介入欧盟新卫星导航计划的开发，但英国可以接通“伽利略”系统的信号。
“这不再是平常的商业行为，”巴尼耶称，“（一旦‘脱欧’），第三方国家和公司不能够参与如此具有安全敏感性的开发计划。”
对此，英国国防大臣称，“英国是太空产业的领军国家，并且在‘伽利略’系统的开发过程中，英国公司、科学家和军事人员扮演了非常重要的角色。我们将重新评估对该计划的参与。”
到目前为止，英国已经向“伽利略”计划投入了12亿英镑资金。英国商务大臣格雷格·克拉克（Greg Clark）已经向法律顾问寻求了建议，希望通过法律途径要求欧盟返还资金。
作为可能的报复措施，英国目前正考虑切断英国公司和研究机构与“伽利略”计划的联系，以延缓甚至破坏研发进程。据《独立报》报道，英国商务大臣克拉克正试图抵制新卫星的零件采购。
“伽利略”计划目前已拥有22颗在轨卫星，预计在2021年将达到30颗。该计划最初预算为30亿欧元，目标是使得实时定位的误差缩小到1米以内。但目前计划已经花掉的经费已达预算的3倍。
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