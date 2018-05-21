北京新机场将成全球最繁忙机场：年旅客吞吐量达1亿

港媒称，在首都北京的南部，一个新的国际机场正在迅速成形。这个位于大兴的国际机场将于2019年10月投入使用。
据香港亚洲时报网站5月15日报道，该机场将成为中国北方的航空中心，描述它的最佳一词就是“庞大”。
报道称，大兴机场预计在几年内击败美国亚特兰大的哈茨菲尔德-杰克逊机场，成为世界上最繁忙的机场（按旅客吞吐量计算）。据国际机场理事会称，亚特兰大机场2017年的吞吐量略低于1.04亿人次，北京首都国际机场的吞吐量达到9580万人次。
报道还称，北京新机场航站楼是由著名的伊拉克裔英国建筑师扎哈·哈迪德设计的。它有一条巨大的通道和79个触角式的登机空桥，在完全投入使用后将满足年旅客吞吐量一亿人次，货运吞吐量400万吨。
哈迪德曾经指出，流线型的屋顶轮廓，覆盖着一大片无柱的空间，在给人规模感的同时，也表现出“北京欢迎世界”的精神。
报道称，至于乘客，设计团队没有让他们沿着一条长长的走廊换乘，而是让他们步行较短距离就可以走到机场中心，然后穿过中庭到达下一个目的地。
据中国媒体报道，设计团队还指出，这种结构紧凑的设计可以减少在其他大型机场常见的许多航站楼之间的摆渡列车的需求。
报道指出，一旦投入使用，大兴机场将减轻现有机场的拥堵。国有的中国东方航空公司和南方航空以及天合联盟的其他成员将成为该机场的主要航空公司，而国航及其在星空联盟中的合作伙伴将留在现有的首都机场。
报道还指出，目前飞往现有机场的102家外国航空公司正密切监测可能的变化。尽管该计划说，天合联盟所有成员都将搬到新机场，但星空联盟的一名经理说，外国航空公司有可能被允许留在目前的地点。
德国罗兰贝格国际管理咨询有限公司首席顾问于占福说，按照他们所属的联盟来分配航空公司可能是最方便的解决办法，因为联盟成员之间往往有合作共享和飞行连接协议。
这项工程的承包商北京建工集团说，18.8万平方米的金属屋顶的安装已经完成，一期工程将在2019年7月完工，3个月后开始试运行。
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