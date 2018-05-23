非洲渐成中国游客首选目的地 美媒：重新定义非洲经济格局

美媒称，中国游客是世界上旅游消费最多的，仅2017年的消费就高达近2600亿美元。由于签证规定放宽，人们对非洲的自然、文化和历史名胜的兴趣增长，再加上针对中国游客的计划，中国游客在非洲的消费在不断升高。
据美国石英财经网5月21日报道，近日，中国工商银行与肯尼亚的标准银行启动了一项联合客户忠诚度计划，为前往这两个国家旅游、购物和休闲的游客们提供多种优惠。“爱购肯尼亚-爱购中国”活动仿效的是该银行2017年在南非举办的类似活动，持其银行卡消费的客户可享受旅游、住宿和生活等方面的一系列折扣和优惠。
报道称，与此同时，非洲对中国游客来说正变得越来越有吸引力。全球旅游平台“旅游族”公司最近进行的一项调查发现，非洲大陆是2018年寻求新奇冒险假期的中国游客的首选目的地，超过日本和澳大利亚。游客特别青睐的是摩洛哥、突尼斯、南非、纳米比亚、马达加斯加和坦桑尼亚。2018年，肯尼亚也启动了针对中国的营销活动，希望提高到肯尼亚旅游的中国游客人数。2017年，到肯尼亚的中国游客超过5.3万人。
对这些国家的兴趣有一部分是在放宽对中国公民的签证规定之后产生的。例如，据“前进指南”旅游信息公司称，在突尼斯和摩洛哥签证要求放宽之后，中国游客的同比增长率分别为240%和378%。随着旅游套餐计划的多样化，以及航空旅行变得越来越便捷和便宜，“旅游族”公司说，许多中国人为非洲地区丰富的文化遗产和自然美景所吸引，非洲大陆的“受欢迎程度”只会越来越高。
报道称，非洲旅游热是中国重新定义非洲经济格局的又一例证。该大陆与北京的交往主要是作为一个商业伙伴，中国公司获得利润丰厚的合同和海外经营经验，而东道国获得所需的基础设施、就业机会，最终还有技术和技能。
报道称，非洲各国政府、企业和旅行社迫切希望利用这一契机，推出本土化的旅游产品。实际上，旅游业是经济增长的有力载体：截至2014年，旅游业占非洲国内生产总值的8.5％，创造了7.1％的就业岗位。
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