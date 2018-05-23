彻底单干？英国警告要“防务脱欧” 独立开发卫星导航系统

美国《防务新闻》周刊网站5月22日报道称，英国警告欧盟，如果它无法从伽利略全球卫星导航系统中获取关键的防御级数据，它将建造自己的卫星导航系统。欧盟目前正在建造伽利略系统。
国防大臣加文·威廉姆森说，英国将通过开发自己的对立系统，对不让它获取军事数据的威胁作出回应。这些军事数据是精确打击导弹所需的。
威廉姆森在为《每日电讯报》撰写的文章中指出，英国可以单独研发，也可以与日本、澳大利亚、韩国等其他国家合作，打造卫星导航能力。
他说：“在我们与欧盟委员会就英国未来在伽利略系统中的作用继续进行对话的同时，国防科学家和军事专家已经开始研究开发我们自己的卫星系统的可能性。而且我们不排除与其他国家合作的可能性。”
这位国防大臣还暗示，英国可能会采取类似的行动，自己研发新一代战斗机，进一步强调了英国脱欧后伦敦和欧盟之间在国防合作方面的紧张关系。
法国和德国在最近的柏林航空展上宣布在启动新战机项目方面取得了进展，没有提到英国在新战机项目中有一席之地。
在谈到卫星系统时，威廉姆森说：“我们拥有专业技能、技术知识，最重要的是，我们拥有取得成功的意愿。”
英国为伽利略系统提供了大部分的加密和专门技术。
英国脱欧之后，英国与布鲁塞尔正在就它们未来在伽利略项目中的关系进行谈判。就目前的情况来看，只有欧盟成员国才能从伽利略系统获取关键的军事级别数据。
一个能够从伽利略系统接收军事数据的支援设施已经从英国转移到西班牙的马德里，英国企业最近也被禁止与伽利略系统进行进一步接触。
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