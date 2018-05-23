日本加计学园丑闻再曝新证据 日媒：安倍国会答辩撒谎了？

日媒称，围绕学校法人“加计学园”问题，日本首相安倍晋三5月22日在众院全体会议上主张称，曾多次与学园理事长加计孝太郎会面，但“并未谈及新设兽医系”。安倍还再次否认了记载他曾于2015年2月25日与加计会面的爱媛县新文件内容。
据日本共同社5月23日报道，安倍欲通过坚持主张得知加计学园的计划是在2017年1月，以此抑制舆论对加计问题的批判，力争在本届国会通过工作方式改革相关法案等。关于爱媛县新文件，安倍在全体会议上称：“新文件指出的那天没有会面，为慎重起见进行了调查，但没有发现加计理事长来访官邸的记录。”
但日本立宪民主党的阿部知子指出“新文件严重动摇了首相国会答辩的可信性”。为查明真相，阿部要求对加计及前首相秘书官柳濑唯夫进行证人传唤、向国会提交新文件的爱媛县知事中村时广作为知情人出席国会。国民民主党的森田俊和批评称：“若无法做出说明，留给首相的路只有下台了。”
报道称，关于到国会作证，安倍仅表示“国会的运营由国会决定，作为行政首长不予置评”。
据报道，全体会议上开始审议包含赌场的综合度假区（IR）建设法案，执政党力争最快6月1日在众院通过、20日国会闭幕前使该法案成立。
报道称，日本执政党否决了5个在野党18日向众院提交的针对经济再生担当相茂木敏充的不信任决议案，国会接近尾声，执政党和在野党的对立激化。
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