美国超越新加坡和香港 夺得全球最具竞争力的经济体

瑞士洛桑国际管理发展学院发表的《2018年世界竞争力年报》中，香港的排名下降至第二位，但在”政府效率”和”营商效率”连续四年排名首位，而”经济表现”的排名亦由第11位升至第九位。
不过，香港在”基础建设”的排名则由第20位降至23位。
“本届政府一直致力提升香港经济的竞争力和活力。《年报》再一次肯定香港是全球最具竞争力的经济体之一。”政府发言人周四表示。
今年排名首五位经济体的组成与去年相同，但排行次序则换位。美国跃升三位至榜首，新加坡保持第三的位置，荷兰升一位至第四，而瑞士则下跌三位至排行第五。
“面对其他经济体的激烈竞争，我们必须继续努力巩固香港的竞争优势，包括优良的法治传统、自由开放的市场、高效的公营部门，以及稳健的体制。特区政府会更积极发挥推广者和促成者的角色，以前瞻和策略性的角度推动经济多元发展和提升香港的人力资本，扩阔香港的经济基础。”政府发言人续称。
瑞士洛桑国际管理发展学院今日发表的2018年《年报》根据”经济表现”、”政府效率”、”营商效率”及”基础建设”四项竞争力因素对各经济体作评估，而每项因素都由五项子因素所组成。在全球63个受评估的经济体中。
香港经济继2017年全面转强后，今年首季按年蓬勃增长，本地生产总值（GDP）按年增长4.7%，高于去年第四季3.4%增速，得益于环球经济维持普遍良好的势头，外部需求增长加快，及内部需求增强。政府维持全年GDP增长3-4%的预测。
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