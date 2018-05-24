多国向WTO提交关税清单 反制美国贸易保护政策

记者从世界贸易组织（WTO）获悉，继欧盟和印度之后，日本、俄罗斯和土耳其也向WTO正式提交了对美惩罚性关税清单。
此前，特朗普政府在3月8日宣布，以美国“国家安全”为由，美国将对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税，随后特朗普政府表示暂时豁免阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、墨西哥、韩国等经济体并将对欧盟、巴西和加拿大的豁免期限延长至6月1日，日本成为唯一没有得到豁免的美国盟友。
所以，未获豁免、磋商请求还遭拒的日本、俄罗斯、土耳其在5月22日向WTO提交了自己的针对特朗普钢铁关税的反制计划。在5月18日，欧盟和印度已经提交了类似清单，其中欧盟详细列出了332种计划征税产品，以及计划中分两阶段进行的关税报复计划。截止到目前，WTO所收到的对美征收惩罚性关税的清单总额已达到35亿美元。
抱团对美施压
记者获得了上述所有国家向WTO下属的货物贸易保障措施委员会提交的相关文件，文件显示上述各国均认为特朗普政府的做法实质上就是贸易保护主义措施。
欧盟在文件中指出：“虽然美国将这些措施定性为安全措施，但实则贸易保护措施。”虽然欧美进行了磋商，但并未达成任何共识，而《保障措施协定》规定的30天磋商期已过。
根据WTO原则，如果要求磋商的双方无法达成一致，那么投诉方可以向WTO争端解决机构（DSB）提出申请成立专家组。同时，认为出口受到损害的国家也可以正式向WTO提交其报复关税清单。
根据上述文件，美方亦有些“看人下菜”：美方此前表示，愿不在《保障措施协定》条件下同欧盟进行探讨，但印度方面在提交的文件中则直接指出，美国拒绝了印度要求磋商的要求。
目前，欧盟方面拿出的关税清单和惩罚性关税的具体步骤最为具体。这份清单包括美产的甜玉米、谷物、小红莓、波本威士忌、雪茄、香烟、T恤、裤子、摩托车、鞋类和其他产品，计划分两个阶段实施。
第一阶段，欧盟准备自6月20日起，对28.3亿欧元的美国进口商品征收25%的对等关税；在第二阶段，欧盟或将从2021年3月23日开始，对不同的美国产品分别征收10%、25%、35%以及50%的关税，被征税美国产品涉及金额在35.8亿欧元左右。
具体而言，从2021年3月23日，当WTO争端解决机构裁定美国的保障措施与WTO协定的相关条款不一致那刻起，欧盟就将对美国对欧出口产品分别施以10%~50%不等的惩罚性关税，届时，加上第一阶段的28.3亿欧元，欧盟计划对美进行惩罚性关税的规模则达到了64.1亿欧元（75亿美元左右），整体惩罚性关税为16亿美元左右。
俄罗斯方面，文件显示俄罗斯称钢铝关税对其每年相关产品出口的影响为5.38亿美元，为此俄罗斯将对总价值在32亿美元美国商品征收等额关税；日本方面则指出对美方的报复性关税可能达到4.4亿美元，不过在日本和俄罗斯提交的WTO文件中，均未详细列出报复清单，仅计算了关税规模。
与之相比，印度和土耳其的准备更加全面：土耳其在其WTO文件中列出了22项计划实施报复的美国产品，并计划对之征收5%~40%的关税，其中涉及产品主要为坚果，酒精饮料、烟草、煤炭、可乐产品、化妆品、钢铁和汽车；土耳其虽未在计划中对美产汽车计划加征35%的重税，不过从进口结构看，土耳其从美国进口最多的是坚果和煤炭等产品，美产汽车的进口量并不大，其总征税诉求在2.67亿美元。
印度方面，印度开出了拟对美20类产品加征惩罚性关税的清单，税率从5%~100%不等，其中大部分产品为食品，例如豆子、各类坚果、水果、咖啡等，而另一大类则为汽车、摩托车类产品，征税在50%左右。总征税诉求为1.65亿美元。
欧盟边打边谈并不乐观
通过上述关税规模可以看出，如不能获得永久关税豁免，则欧盟方面所受影响最大。
欧盟此前指出，根据美方的征税水平，如以2017年对美出口产品量为基准，届时将有11.1亿欧元的对美铝产品和24.7亿欧元的对美钢产品出口受到影响，总额为35.8亿欧元。
为此，在继续推进WTO进程的时候，欧盟也继续贯彻“边打边谈”策略。目前欧盟方面提出了四大交换条件，即可以在液化天然气、美欧制度合作、WTO改革以及美欧市场准入等方面进行磋商，但欧盟称谈判前提是对欧盟永久性豁免。
欧盟委员会主席容克指出：“让我再说一遍，当头上悬着达摩克利斯之剑时我们不会进行谈判。这有关尊严，也有关效率。”
欧盟贸易委员马尔姆斯特伦也在最新一次同德国媒体的采访中指出，欧盟是不会在“有人把枪放在我们头上时进行谈判的”。
她并透露，在过去几周中，她同美国商务部部长罗斯通了不下10次电话，且会在未来在巴黎再次会面，她对罗斯表示，美方违反了WTO的规定，是完全没有道理的。
关于永久性豁免关税，马尔姆斯特伦再次表示，欧盟对任何结果都做好了准备，且欧盟不主张主动同美方进行进一步贸易谈判。
她还首次坦率表示，美欧之间不会再出现《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定》（TTIP）或者简化版，只会达成一个“包括关税和公共采购的小协议”。
她表示，TTIP原本可以成为有史以来规模最大、最具雄心的贸易协议。但“我认为今天达成这样一个协议的条件并不存在。如果此前我们与美国人的TTIP谈判取得成功，我们就不会陷入今天的困境”。
马尔姆斯特伦称，如果美方可以无条件给予欧盟永久性豁免，那么欧盟可以讨论包括在液化天然气和汽车关税等方面同美国加强合作。
最新进展显示，欧盟与美方的要价仍有差异。据外媒报道，特朗普政府仍希望欧盟将对美出口钢铝产品总量削减10%，即欧盟接受“自动出口限制配额”措施，但欧盟内部此前认为，如果非要接受这一配额制度，那么配额不得低于2017年欧盟对美出口钢铝产品的总量。
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