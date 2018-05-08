李克强称中方愿从印尼进口更多棕榈油等特色产品 扩大投资产能合作

中国国务院总理李克强周一稍晚表示，中方愿进口更多印尼有竞争力的特色产品，包括棕榈油、油气、橡胶等大宗商品和咖啡、燕窝、水果等农产品；支持企业在印尼开展铁路、公路、机场、港口、桥梁、通信等基础设施合作。
新华社援引李克强在中国－印尼工商峰会商的讲话称，中印双方尽快签署”一带一路”倡议与”全球海洋支点”构想合作备忘录，打造一批示范性项目，推动纺织、汽车、电子、化工、食品饮料等领域的合作提质升级。
他指出，当前，经济全球化面临困难，保护主义、单边主义明显抬头。中国和印尼都支持经济全球化，倡导自由贸易，维护以规则为基础的多边贸易体系，主张通过平等协商解决贸易争端。中方不追求贸易顺差，去年印尼对华逆差比上年下降42%，今年一季度双边贸易基本平衡。
李克强称，希望印尼方解除对中国果蔬产品的进口限制。鼓励中国有关金融机构按照市场化原则为双方合作项目提供融资支持，希望印尼方为项目落地提供政策支持和签证便利。
据中国和印尼政府联合声明，双方乐见两国不断加强在基础设施互联互通方面合作，特别是在”一带一路”倡议和”全球海洋支点”构想框架内继续推进雅加达－万隆高速铁路建设，并就”区域综合经济走廊”建设合作进行探讨。双方同意共同努力，加速推动有关项目取得成功。
双方将不断深化贸易、基础设施、产能、工业、投融资等经贸重点领域合作，支持电子商务和互联网经济等新兴领域合作。
中方鼓励企业根据市场原则增加进口印尼棕榈油等产品，欢迎印尼方参加将于今年11月在上海举行的第一届中国国际进口博览会。双方将推动双边贸易和投资更多使用本币结算，促进经贸合作便利化。
双方同意年内举行第6届中印尼能源论坛，加强电力、油气、煤炭、新能源和可再生能源合作，愿共同推动尽早签署关于在和平利用核能研发领域开展合作的协定。
此外，双方强调在促进包括南海在内的本地区和平稳定方面拥有广泛共同利益，将致力于全面有效落实《南海各方行为宣言》，支持”南海行为准则”磋商工作进展，将同其他东盟国家共同努力，争取在协商一致基础上早日达成”准则”。（路透社）
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