进军印度电商市场 传沃尔玛砸150亿美元

美媒报导，沃尔玛公司将大手笔投资150亿美元，收购75%印度Flipkart集团的股份，进军当地电子商务市场，与亚马逊公司一争高下。
《华尔街日报》报导，沃尔玛公司将于本周宣布这项收购计划，如果这项交易成功，意味着印度电商巨头Flipkart集团不仅取得所需要的资金，也能引进沃尔玛的零售专业，沃尔玛则将在全球人口第二大国家的电商市场中占据一席之地。
互联网企业家迪欧拉（Kashyap Deorah）表示，美国及印度存在文化差异，追求利润的沃尔玛收购盈收不佳的Flipkart集团，意味着其将印度视为“一个长期经营的战场”。
根据Flipkart最新公布的文件，截至2017年3月31日止的年收入为29亿美元，亏损13亿美元。
风险投资专家看好印度的互联网经济会发展很快，加码投资Flipkart集团。分析师表示，位于印度班加罗尔的Flipkart集团运用这笔资金提供购物者更大的折扣、补贴运费，以及支付基础设施费用。
没有血缘关系的Sachin Bansal和Binny Bansal在2007年创立了Flipkart集团，在此之前他们都曾在亚马逊网络服务（Amazon Web Services）公司工作。
Flipkart和亚马逊一样，在运营初期以销售书籍为主，并在10年内迅速扩大运营项目，同时配合印度当地市场的特性采取量身定做的服务项目，例如不会拒绝没有信用卡的顾客，容许货到府才收款。
依Flipkart集团的数据，该公司目前在印度拥有超过1亿的顾客，在线销售商品包罗万象，从智能手机、自拍杆、到银饰品及香料架。
亚马逊公司（Amazon.com Inc.）2013年在印度开展业务，当时创办人贝佐斯（Jeff Bezos）表示要在印度投入50亿美元以占有印度电商市场。根据研究公司Forrester的数据，亚马逊目前占印度在线市场的份额大约31%，而Flipkart集团则为40%。
由于印度对直接面向消费者销售产品采取严格规定，沃尔玛于2009年在印度开设了第一家批发商店，但希望最终能够打开面向消费者的商店。
据Forrester的分析，印度有更多的消费者开始上网购物，去年当地的在线零售的业绩达到200亿美元，预估2019年可能会上升至350亿美元。相比之下，去年中国在线销售额达到9,350亿美元，美国则为4,590亿美元。
印度最大零售商 “印度未来集团”（India’s Future Group）创始人兼首席执行官Kishore Biyani 表示，“我相信沃尔玛做出了非常明智的决定，虽然支付了很高的收购费用。”
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