民调显示美近半民众认为对中国商品征税损害美经济

港媒称，美国政治网站和莫宁咨询公司开展的一项联合调查显示，认为美国总统唐纳德·特朗普提出的对中国商品加征关税的措施将伤害美国消费者的美国选民比例，与认为中国将遭受冲击的美国选民比例接近。
香港《南华早报》网站5月23日刊登题为《民调显示近半选民认为对中国商品加征关税将伤害美国经济》的报道称，这项针对近2000名注册选民的调查发现，47%的受调查者认为，提高关税将产生特朗普政府想要实现的伤害中国经济的效果，50%的受调查者认为该措施将伤害中国企业。但是，有46%的受访者认为，这些惩罚措施将伤害美国消费者，尤其是中低阶层美国人。
报道称，相比之下，大约1/5的受调查者声称，关税将有利于中国经济和企业；而略超1/4的受调查者说，关税措施将有利于美国消费者。
报道称，特朗普政府上周末宣布，将至少暂时撤除对高达1500亿美元中国输美商品征收惩罚性关税的威胁。但尚不清楚，两国是否能达成一项协议，以永久性缓解紧张关系。
报道称，从农业行业和农业大州到先进的制造和技术企业等美国各行各业一直警告特朗普，对进口商品加征重税不是解决美中贸易问题的最佳途径，因为这可能对美国国内行业带来适得其反的结果。
报道指出，当被问及当前美国与中国的关系时，41%的受调查者说，过去一年两国经济关系变得更糟，仅有28%的受调查者声称双方经济关系有所提升。
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