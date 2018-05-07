美国患癌参议员：特朗普别来参加我葬礼 不想见他

据美媒报道，正在同脑癌搏斗的81岁共和党重量级人物约翰·麦凯恩（John McCain）明确表示，不希望总统特朗普出席他的葬礼。
据《纽约时报》周六（5日）报道，与麦凯恩亲近的人说 ，麦凯恩不想在自己的葬礼上“看到”特朗普，只希望副总统彭斯代表白宫出席。
麦凯恩是越战老兵，也是备受尊敬的亚利桑那州共和党参议员。他曾在越战中被俘，拘禁长达5年半。获释回国后，麦凯恩在1982年当选亚利桑那州第一选区的联邦众议员，并在1986年当选该州联邦参议员。他目前已经连任至第四届参议员任期了。麦凯恩在2000年美国大选的共和党提名中，被小布什击败。在2008年作为共和党候选人参加总统选举，被民主党候选人奥巴马击败。2017年7月，麦凯恩被诊断出脑癌。
麦凯恩与特朗普的关系不佳，尤其是在2016年的共和党总统初选期间。特朗普那时说，麦凯恩不是真正的战争英雄，因为他在越战期间曾遭俘虏。麦凯恩也曾多次公开指责特朗普的不当言论，例如特朗普不尊重妇女的言论。
2017年夏，共和党掌控的国会要废除前总统奥巴马执政时期所推行的医疗改革制度，即所谓的“奥巴马医改“，麦凯恩当时投了反对票，结果遭到特朗普的抨击。在2017年10月16日，麦凯恩在美国国家宪法中心的自由勋章颁奖典礼上演讲，批评某些人正使得美国走向“不成熟的、虚假的民族主义”，“宁愿找替罪羊也不愿意真正解决问题”。虽然没有点名，但以美国主流媒体为代表的群众都听懂了，纷纷帮他艾特特朗普。
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