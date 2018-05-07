韩媒：美朝会谈地点已经暂定新加坡 时间或在G7峰会之后

据《朝鲜日报》5月5日的报道称，华盛顿外交界人士称，除非美国总统特朗普最后又改变主意，否则到目前为止，美朝峰会6月中旬在新加坡举行的可能性很大。报道说，由于新加坡治安好，通讯和住宿设备都很方便，加上七国集团(G7)峰会将于6月8日至9日在加拿大举行，美朝峰会很可能在G7结束后的6月9日至15日之间在新加坡举行。报道指出，至少到上个月为止，特朗普政府几乎已决定就在新加坡举行美朝峰会，只是考虑到太早公布会谈地点会对保安工作造成困难，因此还在协调公布时间而已。
据报道，朝鲜原本强烈要求美朝峰会在平壤举行，但美方反对;特朗普在4月27日看了韩朝首脑峰会之后，曾对板门店表示感兴趣，但美国政府消息人士透露，政府最后还是决定不选择板门店。
韩国《东亚日报》5月5日也报道，目前决定不选择板门店的原因是一些白宫幕僚对这个选项有所保留，理由是“那会让韩国政府占太多功劳”。尽管目前文在寅总统已经向特朗普总统解释了在板门店作为美朝峰会地点的意义，也在等待着特朗普最后的决定。
美国当地时间周五，特朗普乘专用直升机前往德州达拉斯参加全美来福枪协会之前，在白宫草坪上对记者说：“美朝峰会正在筹备中，我们已经确定了时间和地点，详细内容很快就会对外宣布。”
此前，韩国《中央日报》在上月底曾报道，美朝首脑会谈可能在新加坡或蒙古举行，选在欧洲国家的可能目前已经被排除。目前美朝两国正在针对新加坡和蒙古进行磋商并做最后的选择。虽然朝鲜更加倾向与自己关系交好的蒙古，且金正恩乘坐的火车专列可以直达蒙古;虽然美国与蒙古的关系也不错，但是考虑到需要给美朝两国领导人同时提供下榻的住宿设施和警卫安全系统等，美国主张将会谈地点选在新加坡。此外，消息人士指出，在新加坡还能够满足美国总统特朗普“对富丽堂皇外在条件的追求”。而从朝鲜方面来看，朝鲜在新加坡设有常驻大使馆，新加坡的地位相对中立也是一个有力因素。从平壤飞到新加坡大约需要6小时30分钟，距离为4700千米，在“苍鹰1号”的飞行能力之内，因此新加坡也是一个不错的选择。
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