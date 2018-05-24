美国希望欧盟释放更多“善意” 以换取关税豁免

英媒称，欧盟贸易执委玛姆斯托姆5月22日表示，欧洲对包括汽车在内的美国产品扩大开放自家市场的提议，似乎未能说服华盛顿解除对欧盟钢铝进口关税的威胁。
据路透社5月22日刊登题为《美国总统特朗普希望欧盟释出更多善意换取关税豁免》的报道称，美国总统特朗普以“国家安全”为由，对钢铝分别征收25%与10%的进口关税，但在磋商结果出炉前，同意给予欧盟相关产品关税豁免至6月1日。
报道称，欧盟各国领袖上周同意愿意就四个领域进行磋商，包括放宽工业产品准入，但前提是关税豁免必须改为永久性。
在相关提议公布后，玛姆斯托姆与美国商务部长罗斯进行了谈话，但表示美方似乎并不满意。
“我认为他们觉得这样还不够，”她在与欧盟各国部长开会讨论贸易问题前对记者表示。
报道称，卢森堡外长让·阿塞尔博恩似乎对前景同样担忧。
“我觉得在6月1日，我们会有其他僵局，”他说，“就我们能向美国人提供的东西而言，我们或许会向前迈进一步；有可能是我们向配额迈进。一切都有可能，但困难重重。”
报道称，确定磋商的领域包括：扩大对汽车等工业产品和政府招标的市场准入；能源，尤其是液化天然气（LNG）；监管机构之间可能的合作以及改革世界贸易组织（WTO）。
据报道，对于欧盟领导人的提议，德国称这是他们迈出的第一步，并预言5月22日会有“深入的讨论”，以寻找欧美双方都可接受的协议。德国经济以出口为导向，该国一直最深切希望避免贸易冲突。
“时间正在流逝，”德国经济部长阿尔特迈尔称，“我们知道菜单上有什么，现在我们需要一起得到一顿美餐。我觉得这是可行的。”
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