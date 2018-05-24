中方承诺落实中美联合声明 欢迎美优质产品进入中国市场

境外媒体称，中国商务部新闻发言人5月23日表示，中方欢迎优质、有竞争力的美国产品等进入中国市场。
据台湾“中央社”5月23日报道，当日有媒体问：“美国政府官员近期向媒体表示，中国将大幅增加自美采购农产品、能源产品等。请问中方对此有何评论？”
中国商务部新闻发言人表示：“从满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量经济发展出发扩大进口，这是中国长期坚持的政策。中美经济有很强的互补性，中美贸易有很大的潜力，中方欢迎优质、有竞争力的美国产品等进入中国市场。”
发言人指出：“美国商务部部长罗斯将很快访华。双方将根据华盛顿磋商所达成的共识，认真落实联合声明所涉包括采购农产品、能源产品在内的各项具体内容。”
另据路透社5月23日报道，中国22日称，将降低汽车整车和零部件的进口关税，以进一步开放其市场。
路透社5月23日的报道还称，两名消息人士23日表示，亚洲最大的炼油企业中石化将把美国原油进口量提升至历史最高水平，此举是中方为减少对美贸易顺差所做努力的一部分。其中一名消息人士称：“政府鼓励我们扩大美国原油进口量。”
路透社报道显示，美国总统特朗普23日称，中美贸易谈判将有一个新方向。特朗普发“推文”称：“我们与中方的贸易协议谈判进展顺利，但最终我们可能不得不采用一种完全不同的架构，因为这太难实现，而且在达成协议后还难以核实结果。”
另据美国《华尔街日报》网站5月23日刊文称，美国总统特朗普挑起的对华贸易战虽然眼下仍处于初步阶段，但中国到目前为止已经避开了美国威胁加征的大部分关税。
文章称，由于能源和农产品都是在全球市场上交易的大宗商品，中国增加从美国的购买量可能只是改变了部分原本就会发生的贸易的供应方而已。
文章表示，上个月特朗普首次公布针对中国的全面行动时，他提醒这场贸易争端有可能造成“一点痛苦”，不过特朗普对痛苦的容忍度似乎有限。
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